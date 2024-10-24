永續發展 饒慶鈴施政報告：焚化廠升級為資源回收中心

台東縣議會第20屆第4次定期會今展開，縣長饒慶鈴施政總報告強調台東持續朝永續發展目標邁進，其中提到已試營運的焚化廠將升級為「廢棄物能資源中心」，未來實踐轉廢為能，汽電共生，發電供全縣十分之一住戶用電。

饒慶鈴指出，焚化廠試營運階段即將完成告一段落，且已在這個月8日營運委託案上網對外公告，未來不僅只是焚燒垃圾，還兼具發電功能，預估年發電量達3892度，可供給9730戶的住家全年用電，實踐轉廢為能。

今天饒慶鈴施政報告說明與縣府團隊透過「一快一慢」的策略推動慢經濟，逐步完成各項施政展現亮眼成績，包括觀光、社福、醫療、交通及建設等，把施政方向主軸用有理念、有風格的打造台東獨一無二的慢經濟品牌。

此外，她除提到近50公頃的「鐵花新聚落」計畫目前如火如荼進行中外，淨零排放願景將成為台東永續發展極具重要的一環，包括地熱、小水力、屋頂太陽能光電及生質能源等，讓全縣再生能源裝置容量，6年來成長率達4倍。