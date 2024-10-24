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不是國台辦捐的 花蓮擬建組合屋安置震災戶

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府和紅十字會洽談，由紅會捐贈，在花蓮市美崙地區興建組合屋安置震災戶。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府和紅十字會洽談，由紅會捐贈，在花蓮市美崙地區興建組合屋安置震災戶。記者王燕華／攝影

0403地震震出2千紅、黃單戶，縣府建設處長鄧子榆今天在議會透露，打算在美崙地區興建40多戶組合屋。議員詢問是否就是立委傅崐萁訪陸時，國台辦允諾要捐的組合屋？鄧回應是由紅十字會捐贈，國台辦部分評估不符需求，已經沒了。

為安置受災戶，慈濟基金會援助並設計興建的「大愛屋」上月中旬動土，基地位於花蓮市信義國小旁，將興建5層樓集合式住宅，共144間住房，預計明年底完成。鄧子榆今天在議會工作報告時表示，調查還有5、60戶有安置需求，紅十字會願意捐贈，還在洽談。

傅崐萁4月訪陸時，大陸國台辦表示願意向花蓮災區捐贈組合屋，會透過兩岸紅十字會組織捐助。縣議員張美慧詢問，美崙將建的組合屋，是否就是國台辦這批？縣議員楊華美說，「大愛屋」完成災民中繼任務後，會轉為社會住宅，美崙組合屋又將如何規畫？

鄧子榆說明，大陸國台辦要捐的組合屋，經過評估，認為不符需求，已經沒了。美崙要蓋的組合屋，基地位於球崙二路，是國產署管理土地，紅十字會願意捐贈，但整地、興建由縣府執行，雙方還在洽談細節。

他說，目前評估一個單元約10到12坪，都是含衛浴的套裝式組合屋，依基地面積估算可蓋40幾戶，現由縣府訪價調查，再與紅十字會討論需求和價格，組合屋的工期短，一個單元大概幾天就可以完成。

安置任務結束後如何處理正在研議，鄧子榆說，第一種模式是未來繼續做為安置使用，因為組合屋可以拆裝，若未來有需要，可再向國有財產署商借土地，或找其他合適地點；另外就是拆解掉，由業者折價回收，紅十字會捐贈就會把折價的錢還給對方。

0403花蓮大地震 傅崐萁 國台辦 紅十字會 議員

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