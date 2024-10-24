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基隆知名「鬼屋」林開郡洋樓整修 鷹架復古照預告新貌風華

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，屋主即將運用政府補助款動工整修。基市府設計專屬圍籬帆布，獲屋主及文化部支持，預計近日懸掛在鷹架上，希望有助工期間美化市容，同時預告修復後重現的林開郡洋樓建築光采。

林開郡洋樓興建於1931年，目前位在基隆仁二路、愛一路口，臨近市中心往來中山高的中正高架橋，但當年興建時是在旭川河畔與基隆港相望，地處國際商埠核心位置。洋樓建築新穎，屋頂處設計空中庭園，還有兩層RC構造八角穹頂塔樓，讓主人和賓客可以悠閒的遠眺美景。

林開郡洋樓荒廢多年，外牆髒汙，頂樓的榕樹雜亂生長，隨著穿鑿附會的「故事」不斷流傳，成為台灣知名的「鬼屋」。

2020年間林開郡洋樓外牆剝落，落石砸中下方4輛機車。基市府要求屋主改善，事後在騎樓和人行道設置防護設施，確保人車安全。

基市文化局2022年依「私有老建築保存再生計畫」，向文化部爭取補助經費，協助屋主整修，近3年間進行規畫設計、建物文史調查等作業。今年5月起因政策調整，全案移交文化部直接與屋主接觸，文化部已核備職安、品管、施工等計畫書。

基市府都市發展處表示，因為「工地」位在市中心，工期1至2年， 為了維護市容，市府邀集建築景觀專家討論美化方向。基於尊重歷史脈絡與呈現建物原貌理念，都發處參考老照片，提出用氣孔帆布印製復古圖，搭配燈光方案，獲得屋主及文化部文化資產局同意，預計10月底民眾就可以在鷹架上，看到林開郡洋樓復古圖。

基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心顯眼但荒廢多年的「林開郡洋樓」，已架設鷹架，即將動工整修。記者邱瑞杰／攝影
基隆市「林開郡洋樓」即將整修，基市府都發處今天公布專屬圍籬帆布示意圖，有助施工期間美化市容，並預告修復後的林開郡洋樓建築光采。圖／基市府提供
基隆市「林開郡洋樓」即將整修，基市府都發處今天公布專屬圍籬帆布示意圖，有助施工期間美化市容，並預告修復後的林開郡洋樓建築光采。圖／基市府提供

基隆 建築 文化部 鬼屋

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