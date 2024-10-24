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從菜市場走進宜蘭人故事館 宜蘭食農教育展出至下月底

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「宜蘭食農飲食記憶攻略」將在宜蘭人故事館展出至11月底，縣府希望吸引更多民眾支持在地產業。記者陳敬丰／攝影
「宜蘭食農飲食記憶攻略」將在宜蘭人故事館展出至11月底，縣府希望吸引更多民眾支持在地產業。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府推動食農教育，和「來宜蘭迺菜市場」發起人方子維合作，在宜蘭人故事館發表以宜蘭傳統美食為主題的食農教材，展出至11月30日。農業處表示，宜蘭人熟知的西魯肉、花生捲冰淇淋等，都有獨特的宜蘭記憶，盼讓更多人支持在地餐飲。

農業處指出，2022年食農教育法通過，食農教育成為顯學，縣府推動至今，多以農作物為主題切入，對沒有下田經驗的一般民眾或學生稍顯距離感，這次和方子維合作，正是希望打破這種距離感，從大眾最熟悉的美食入手，進一步介紹每道菜背後的故事。

本次推出的「宜蘭食農飲食記憶攻略」包含10款美食或食材，西魯肉、三星蔥、花生捲冰淇淋、金棗蜜餞、一串心、鴨賞、薑／韭菜／竹筍等普渡三寶、菜脯豉、鹹花豆粿／草仔粿／紅麴粿、九層炊，在宜蘭人故事館一樓展出，未來也會將教材提供給縣內學校與食農教育人士使用。

農業處長李新泰說，宜蘭是水的故鄉，宜蘭人親水而居，蘭陽平原的農漁物產帶有獨特的風味與記憶，比如西魯肉離不開大白菜與鴨蛋酥，花生捲冰淇淋一定要加入香菜；希望這次發表讓更多人透過飲食認識宜蘭農業，願意支持在地的餐飲和農特產品。

綽號「少年阿公」的方子維號召都市人走進傳統市場走讀超過10年，今年獲頒世界農業旅遊獎；穿梭市場的過程中，認識不少傳統美食手藝人，今天本來打算邀請西魯肉師傅現場分享，但對方堅持上午是熬湯頭的重要時間，無法抽身，「對食材和美食的堅持令人欽佩」，希望繼續傳承宜蘭好味道給下一代。

「來宜蘭迺菜市場」發起人方子維表示，希望透過這次展出讓更多人認識宜蘭食材之美，傳承好味道給下一代。記者陳敬丰／攝影
「來宜蘭迺菜市場」發起人方子維表示，希望透過這次展出讓更多人認識宜蘭食材之美，傳承好味道給下一代。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府推出「宜蘭食農飲食記憶攻略」，以10款傳統美食或食材為主題，製作食農教育教材。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府推出「宜蘭食農飲食記憶攻略」，以10款傳統美食或食材為主題，製作食農教育教材。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 美食 食農教育

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