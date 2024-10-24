飯店、扶輪社響應 基隆新設2處馨生保護服務據點揭幕

犯罪被害人保護法修正為犯罪被害人權益保障法，今年被稱為「犯保元年」，財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會昨天新設2處「馨生保護服務據點」，藉由民間企業與公益團體齊心協力，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。

犯保基隆分會表示，新修正的犯保法強調尊嚴與同理心，透過法律面、經濟面、生活面到醫療照顧、諮商輔導等層面，提供犯罪被害人及其家屬更多元完善的照顧。基隆分會特別在基隆東區扶輪社及北都大飯店，設置馨生保護服務據點，結合社會資源共同推動犯罪被害人權益保障業務。

擔任犯罪被害人保護協會的台灣高檢署檢察長張斗輝說，犯罪被害人權益保障法上路，凸顯國家保護犯罪被害人的責任，犯保協會從案件發生到結束將一路相伴，協會近期也與慈濟簽署合作備忘錄，涵蓋長照、醫療、關懷及經濟等面向。感謝北都及基隆東區扶輪社提供場地，期盼新據點成為馨生人互助扶持的溫暖港灣。

犯保基隆分會主任委員吳文喜表示，兩處馨生保護服務據點都位在市區，交通便利，基隆東區扶輪社及北都大飯店不只提供實質的空間協助，也展現民間企業與公益團體齊心協力，關懷弱勢的良善力量。

基隆東區扶輪社現任社長林弘曾擔任犯罪被害人保護協會第5屆董事、犯保基隆分會第2、3屆主任委員，目前為常務委員。提供空間作為保護服務據點，不僅環境舒適，更設有卡拉OK視聽設備。林弘說，音樂具有療癒的力量，能幫助馨生人放鬆心情，在溫暖友善的環境中獲得支持與關懷。

關懷據點開幕儀式邀請馨生人謝女士分享人生故事，表示因遭凶手攻擊，受了40多處刀傷，至今全身疼痛不堪。她很感謝犯保基隆分會的協助，不僅提供心理諮商、法律協助和經濟支持，保護志工也陪她一起面對漫長的訴訟過程，如同救命恩人。