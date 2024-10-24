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飯店、扶輪社響應 基隆新設2處馨生保護服務據點揭幕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會結合民間企業與公益團體資源，昨天新設2處「馨生保護服務據點」，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。圖／犯保基隆分會提供
財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會結合民間企業與公益團體資源，昨天新設2處「馨生保護服務據點」，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。圖／犯保基隆分會提供

犯罪被害人保護法修正為犯罪被害人權益保障法，今年被稱為「犯保元年」，財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會昨天新設2處「馨生保護服務據點」，藉由民間企業與公益團體齊心協力，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。

犯保基隆分會表示，新修正的犯保法強調尊嚴與同理心，透過法律面、經濟面、生活面到醫療照顧、諮商輔導等層面，提供犯罪被害人及其家屬更多元完善的照顧。基隆分會特別在基隆東區扶輪社及北都大飯店，設置馨生保護服務據點，結合社會資源共同推動犯罪被害人權益保障業務。

擔任犯罪被害人保護協會的台灣高檢署檢察長張斗輝說，犯罪被害人權益保障法上路，凸顯國家保護犯罪被害人的責任，犯保協會從案件發生到結束將一路相伴，協會近期也與慈濟簽署合作備忘錄，涵蓋長照、醫療、關懷及經濟等面向。感謝北都及基隆東區扶輪社提供場地，期盼新據點成為馨生人互助扶持的溫暖港灣。

犯保基隆分會主任委員吳文喜表示，兩處馨生保護服務據點都位在市區，交通便利，基隆東區扶輪社及北都大飯店不只提供實質的空間協助，也展現民間企業與公益團體齊心協力，關懷弱勢的良善力量。

基隆東區扶輪社現任社長林弘曾擔任犯罪被害人保護協會第5屆董事、犯保基隆分會第2、3屆主任委員，目前為常務委員。提供空間作為保護服務據點，不僅環境舒適，更設有卡拉OK視聽設備。林弘說，音樂具有療癒的力量，能幫助馨生人放鬆心情，在溫暖友善的環境中獲得支持與關懷。

關懷據點開幕儀式邀請馨生人謝女士分享人生故事，表示因遭凶手攻擊，受了40多處刀傷，至今全身疼痛不堪。她很感謝犯保基隆分會的協助，不僅提供心理諮商、法律協助和經濟支持，保護志工也陪她一起面對漫長的訴訟過程，如同救命恩人。

犯保基隆分會表示，未來將運用兩處關懷據點，辦理小團體、讀書會、聚餐及生活成長課程等活動。透過不定時的聚會，讓馨生人能夠互相陪伴、相互扶持，在撫平心中傷痛的同時，也能獲得繼續前行的力量，充分展現犯保法的保護服務精神。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會結合民間企業與公益團體資源，新設2處「馨生保護服務據點」，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。圖／犯保基隆分會提供
財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會結合民間企業與公益團體資源，新設2處「馨生保護服務據點」，發揮關懷弱勢的良善力量，推動犯罪被害人權益保障業務。圖／犯保基隆分會提供

人權 基隆 犯保法

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