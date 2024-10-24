台東關山蓋戰備道座談 等不到軍方出席

國防部計畫搭配公路局台9線快速道路拓寬工程，在台東關山鎮東7線道興建戰備跑道，結果地方反彈。軍方及交通部昨尋求台東縣長饒慶齡支持，饒安排與地方討論，未料軍方卻遲未現身，讓多名議員及鎮長枯等1個多小時，氣得怒轟「國防部把我們當傻瓜」。

一名隨行的軍方代表表示，這次行程只拜訪縣長，不清楚有安排地方人士出席。饒慶齡稍後在會晤過程表達，國防部未重新規畫戰備道新地點前，反對在東7線縣道興建戰備道，並表示，軍方就算沒想與地方人士座談，也應照面打聲招呼。但軍方拜會完饒即離開縣府，完全不給饒面子。

軍方與交通部為尋求縣長饒慶鈴支持興建戰備跑道，昨午3時到縣府拜會，饒為此邀集縱谷地區民代及鄉鎮長與會，安排在201會議室會面交換意見，卻遲遲等無交通部及軍方人員出現，直至工作人員通知饒慶鈴指交通部及軍方官員欲在縣長室拜會，讓饒完全傻眼。

「看不懂軍方在幹什麼」議員陳宏宗說，哪有讓人家枯等的道理，議員古志成怒轟國防部把我們當傻瓜。

議員潘貴蘭表示，就算只是拜訪縣長，也應來打個招呼再離開。她說，3月至7月，國防部及空軍司令部前後開過5場說明會，但反對在關山東7線道上蓋戰備跑道是關山鎮民集體的意志，國防部應了解地區的民意。