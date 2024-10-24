尊重基隆車站歷史脈絡…百年雕花棚架 台鐵決原地保留

台鐵本月17日以安全為由，拆除基隆火車站改建時保留至今有116年歷史的鐵鑄「雕花棚架」，引發爭議後喊停，台鐵昨表示，為尊重基隆車站歷史脈絡與軌跡，雕花棚架將予原地保留。

基隆是台灣縱貫鐵路起點，基隆火車站改建時市府保留「雕花棚架」，融入改建站體現場，近日因鏽蝕有安全疑疑，台鐵拆除，但拆到一半引發民眾及大批鐵道迷抗議喊停。市長謝國樑日前前往會勘，希望在安全及文資之間找到平衡點。

30公尺長的鐵鑄雕花棚架很有復古風，吸引鐵道迷拍照。以鉚釘所組裝而成，有日本唐草飾圖樣，10年前台鐵改建基隆火車站時鐵道迷發起搶救保存行動，還掛上「第一月台」復古燈箱，維持原貌，民眾形容是日本福岡縣「門司港」站縮影。

雕花棚架在2011年曾申請文化資產審查未通過，不具文資身分，台鐵7月會勘，因年久失修有危險決定拆除，但台鐵承諾雕花棚架會送到鐵路博物館存放，但拆除作業未通知市府。

北區營運處長王兆賢指出，任何歷史建物形成都有文化發展軌跡，原基隆車站月台雕花雨棚，雖經相關單位會勘確認未具文資身分，台鐵審慎評估，22日由北區營運處邀車站、工務段、文資科等單位勘察，認為該遺構雖未具文資身分，但基於尊重車站發展過程的歷史脈絡與軌跡，決先予原地保留。