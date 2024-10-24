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處理校長遴選爭議慢挨批 宜縣府：下月籌組審議會

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣今年傳出國中小校長遴選爭議，縣府至今尚未依教育部規定成立校長事件審議會，處理不適任校長，也沒有寫進教育處工作報告，挨批包庇不適任校長。教育處回應，已經發函給各團體推荐名單，預計11月初籌組審議會。

宜蘭縣金岳國小校長施麗霞今年未通過校長續任，卻用新任的方式繼續連任，有「萬年校長」之嫌；教育部5月頒布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，規定縣市府須組成校長事件審議會，專責處理不適任校長檢舉、調查及處置等事項。

宜蘭縣教師職業工會指出，中央頒布辦法已經過了5個月，縣政府卻完全沒有成立審議會；全台15個縣市已經成立審議會，新北、彰化已經實際開會，宜蘭縣處於後段班，消極的面對中央法規，行政怠惰形同包庇不適任的校長。

教師工會表示，教育處今年的工作報告絲毫沒有關於校長遴選的隻言片語，未提出校長甄選與儲訓制度的相關對策。議員林佩螢也批，反而政風處的工作報告將相關內容列在第一頁。

教育處回應，教育部5月頒布辦法，10月才發函指導具體的行政流程，也未訂出審議會的組成時限；各縣市籌組的速度有快有慢，宜蘭也積極籌組中，已發函給校長協會、教師會、家長協會等團體與專家推薦組成人選，10月31日截止，預計11月上旬組成11人小組後開會，絕非行政怠惰。

至於工作報告中未提及校長遴選與教師甄選，教育處長簡信斌承諾馬上補上相關內容。

宜蘭 教師 校長遴選

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