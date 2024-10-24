花蓮敬老小黃 半年逾12萬人坐

花蓮縣今年4月起擴大愛心計程車隊服務範圍，除了身障者，65歲以上長輩每月也有1000元車資補助，已有超過12萬人次使用。但縣府稽查發現，有人違規借卡乘車，抓到就扣卡，還有65歲以上司機「自己刷自己卡」，已移送法辦。

縣府針對65歲以上持有敬老愛心卡的長輩，每月存入1000元點數，1點即1元，憑卡搭合作車隊，下車時刷卡付費享有每趟70%車資補助，當月點數沒用完自動失效，卡內須儲值自付的3成費用才能扣款。

社會處長陳加富昨在縣議會工作報告指出，目前有9家車行、543輛提供服務，統計到7月底，有12萬2233人次搭乘，還在持續招募車輛，尤其中、南區較欠缺，希望擴大量能服務更多人，明年將研議多元支付方案。

議員林玉芬說，規定司機要加入須先靠行，南區計程車已不多，又限制加入機會，非常可惜；議員胡仁順說，接獲司機反映，車資過1個多月才核發下來，速度太慢；議員張美慧建議，擴大為每月1500元。

陳加富回應，會規定司機須靠行，是因為使用悠遊卡刷卡，須先由車隊初審，縣府再比對悠遊卡公司的資料，核對無誤才撥款，若遇民眾陳情，車隊也是第一線處理單位，雖然司機對靠行有反彈，縣府提供每月最多5000元獎勵金，就是補貼相關費用。