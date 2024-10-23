助理費歷史共業？基隆議員助理費明年每月增一倍至16萬

藍綠地方議員頻傳詐領助理費案，基隆市民進黨議員張顥瀚今天也因涉及詐領助理費案被收押，不少議員都說是「歷史共業」。今年6月立院已修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，議員助理費將由每月8萬調高到16萬元，基隆市議會表示，已編入明年預算，月底定期大會審查預算，預計明年元旦實施。

基隆市民進黨議員張顥瀚今天也因涉及詐領助理費案被收押，在議會引發議員討論，有議員說，因為給付薪資太少，才會有議員找親友當人頭，其實很多情況都入不敷出；也有議員表示，要找多名助理做選民服務，支出就多，讓民代也很為難。

立法院會今年6月三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，縣市議員助理補助費增至16萬元，為民服務費每月9千元提高到2萬元，終結24年凍漲，但經費由地方支應。

基隆市議會今天說明，明年編列的公費助理的預算5760萬元、為民服務費用724萬元，目前預計10月底召開定期會審議，如果通過明年元月可實施。也就是說，明年議員助理補助費從現在的每月8萬元增至16萬元，議員可提高助理薪資，或聘請更多的助理來服務。