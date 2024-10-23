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聽語障者也能當一般照服員 基隆培訓學員克服溝通障礙

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天市府在基隆博愛仁愛之家舉辦結訓儀式，由基隆市政府社會處處長楊玉欣頒發證書，勉勵完訓學員投入照顧職場，展現身障就業價值。圖／社會處提供
今天市府在基隆博愛仁愛之家舉辦結訓儀式，由基隆市政府社會處處長楊玉欣頒發證書，勉勵完訓學員投入照顧職場，展現身障就業價值。圖／社會處提供

基隆市政府社會處進行一項創新計畫，希望聽語障者透過自己的生活經驗，結合專業訓練投入長照產業，突破身心障礙者就業的刻板印象，成為長照守護者。有16位聽語障學員，完成超過100小時的訓練，可以擔任一般長照服務員。

為創造身心障礙者就業機會，並解決聽語障族群的照顧問題，基隆市政府攜手基隆市聾啞福利協進會、台灣微光行動協會、愛力合作社、永齡基金會、德育護理健康學院、基隆博愛仁愛之家，推動專為聽語障學員設計的照顧服務員培訓班。

今天市府在基隆博愛仁愛之家舉辦結訓儀式，由基隆市政府社會處處長楊玉欣頒發證書，勉勵完訓學員投入照顧職場，展現身障就業價值。

社會處表示，這次培訓著眼於聽語障學員需求，特別加入手譯員全程輔助學習，協助克服溝通障礙並營造友善培訓環境，在法定實習時數外提供有薪實習，讓聽語障學員不僅安心受訓，也強化照顧職場所需的專業能力。

楊玉欣表示，這項創新計畫是市府推動多元就業的一大突破，希望聽語障者透過自己的生活經驗，結合專業訓練投入長照產業，突破身心障礙者就業的刻板印象，更成為聽語障族群的長照守護者。

基隆培育聽語障種子照服員，由基隆市政府指導、民間單位研發辦訓、學校單位提供訓練場域、機構提供實習場域，並透過永齡基金會社福加油站計畫贊助，產官學跨界合作。

楊玉欣說，透過職務再設計，為基隆身心障礙者的就業創造更多機會與可能性，真正實現有愛城市共融社會的目標。

身心障礙福利科督導施皎琳表示，聽語障學員完成訓練，可以擔任一般長照服務員，透過肢體溝通，可照顧一般的長者都沒有問題。

基隆 實習 長照

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