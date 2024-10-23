基市府推動捷運 目標115年底前取得用地

基隆市政府今天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，基市府秘書長方定安指示市府相關單位，針對拓寬堵南街及五堵軍方部分營區，全力達成民國115年底前取得捷運用地目標。

基隆市府今天召開會議並邀請捷運工程的主辦單位新北市政府捷運工程局一同參與，討論基隆捷運用地取得及配合捷運建設改建橋梁等議題。

方定安透過新聞稿表示，基隆捷運案多沿既有道路劃設，規劃階段已盡量擇定現有道路及公有土地作為捷運設施用地，自八堵站起經台鐵軌道側，沿明德一路、俊賢路、工建西路、實踐路等道路中央興建高架的捷運軌道。

他指出，前述道路多為20公尺以上市區道路，但15公尺寬的堵南街道路狹窄，除了捷運施工期間難以維持車輛通行外，更因捷運興建後道路寬度不足，將造成交通壅塞及景觀壓迫。

方定安表示，市府並考量捷運五堵站現況無聯外道路，因此規劃配合捷運施工，拓寬堵南街及新闢五堵站市區道路，作為五堵南北向的捷運路廊及未來基隆科技園區的主要聯外道路，並橫向配置相關區內道路，完善整體交通網絡。

此外，基隆市交通處指出，基隆捷運規劃行經五堵軍方營區，市府已與軍方達成共識，將由市府代拆代建，拆除營區部分設施後，並價購私人土地約3400平方公尺，興建後交還軍方使用。

基隆市交通處長王圳宏表示，基隆捷運第1階段自台北市南港起，行經新北市汐止，連接至基隆八堵，全線15.6公里共設置13個車站，橫跨北北基3市，相關用地取得作業，由路線所在地的市政府協助辦理。

交通處指出，今天會議目標於民國115年底前將各路段捷運施工所需用地陸續交付新北捷運局，市府期盼明年底前能完成發包作業，目標116年初開工，計畫核定後10年（民國123年）全線完工通車。