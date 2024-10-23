要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

國防部計畫搭配公路局台9線快速道路拓寬工程，在台東關山鎮東7線道興建戰備跑道引發軒然大波。軍方及交通部今天拜訪縣長饒慶鈴尋求支持，但饒認為這是縱谷地區大事，希望軍方能與在地討論致意，未料，軍方卻遲未列席，讓多位議員及鎮長枯等1個多小時，怒轟「國防部把我們當傻瓜」。軍方表示，行程只拜訪縣長。

「看不懂軍方在幹甚麼？」議員陳宏宗氣憤的說，哪裡有讓人家等了1個多小時，都沒見到軍方人影的道理，實在難以接受。另議員潘貴蘭表示，就算只是拜訪縣長，但也應該知道禮貌，過來打個招呼再離開。議員古志成則怒轟說，國防部把我們當傻瓜，態度令人生氣，真的很糟糕，這樣反而讓事情無法好好溝通下去。

為了尋求饒慶鈴支持順利興建戰備跑道，軍方偕同交通部於今天下午3點拜訪饒，饒也邀集縱谷地區民代及鄉鎮長一同聽聽軍方及交通部意見，並安排在201會議室會面交換意見；包括潘貴蘭、陳宏宗、楊清順、古志成、張全馨嵐等縱谷議員，以及關山鎮長彭成豐、立委黃仁服務處長陳威華等人列席。

不過，等了半個鐘頭，卻遲遲等無交通部及軍方人員出現，只到有工作人員通知饒慶鈴表示，交通部及軍方官員欲在縣長室拜會，饒才離開會議室，她也傻眼說「真的等太久了」。拜會過程饒除表達國防部未重新規畫戰備道新地點前，堅決反對在東7線縣道興建戰備道，同時希望軍方就算沒有打算與地方座談，也能照個面打聲招呼，但軍方拜會完即離開縣府，完全不給饒面子。

在201會議室等待的議員及鎮長，從3點等到4點多，遲遲未見軍方人員出現，有議員憤而離席。潘貴蘭強調，從今年3月至7月，國防部及空軍司令部前後已在關山開過5場說明會，反對戰備跑建在關山東7線道上，是全體關山鎮民的集體意志，相信國防部長官都很清楚，也完整接收關山地區民意。