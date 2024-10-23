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強風致揚塵 台東加強派車洗灑道路因應

中央社／ 台東縣23日電

颱風潭美外圍環流強勁風速影響，導致今天上午起卑南溪河川揚塵，懸浮微粒濃度大幅上升，台東縣政府預估可能至24日清晨才會緩和，環保局已展開道路洗灑作業等措施因應。

台東縣政府表示，每年秋冬季節，伴隨著颱風外圍環流強勁風速加成大氣濕度較低，易發生卑南溪河川揚塵情形導致空品不良，預估今天最大風速達9至11級，揚塵情形評估可能至24日清晨才會逐漸緩和。

因此，環保局今天已陸續加強營建工地巡查及易受揚塵區域道路洗灑作業，並通報轄內大型固定及逸散污染源進行空品不良應變防制工作；也在卑南溪出海口流域投入怪手施作，維持水覆蓋揚塵防制之效，減少揚塵逸散。

台東縣政府表示，日前受山陀兒颱風侵襲，從台東大橋至出海口水覆蓋設施全毀，水位下降後每日投入量能積極搶修，然而，因潭美颱風風速強勁仍發生空品不佳情況，環保局已聯合各局處成立空品不良應變小組，各單位積極配合執行空品不良應變任務。

台東縣環保局指出，近年來卑南溪水覆蓋工法已有效降低河川揚塵事件日及改善懸浮微粒濃度，但在秋冬季節遇到颱風外圍環流強勁風速，仍會有空氣品質不良的情形。將會即時參考環境部空品預報進行各項應變工作，也提醒民眾外出時應做好自身呼吸道防護（例如佩戴口罩），關閉門窗，也可多灑水抑制揚塵發生並隨時留意空品資訊。

台東 山陀兒颱風 環保局

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