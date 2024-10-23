山陀兒風災復建基隆需6億 謝國樑：盼中央盡早啟動作業

山陀兒颱風對基隆市造成嚴重災情，經基隆市府彙整各單位提報公共設施災後復建所需經費預計6億元以上，行政院公共工程委員會今天讓視基隆，協助災後復建補助申報。 市長謝國樑表示，將積極向中央表達所需復建需求及困難，爭取中央挹注災後復建經費。

工程會今天由技術處長曾鈞敏帶隊，偕同行政院主計總處、跨部會中央官員包括經濟部水利署、交通部公路局、內政部國土管理署、農業部農村發展及水土保持署、教育部、環境部等，赴基隆協助災後復建補助申報。

市府表示，山陀兒颱風環流與東北季風共伴效應下，挾帶強降雨量，降下基隆78年以來最高日雨量，造成淹水、路樹倒塌、道路損毀、土石流及山崩為大宗，既有防災設施遭受損毀，所需復建經費至少6億元以上，由於各受災單位仍陸續補充提報中，最終提報行政院協助金額仍在估算中。

基隆市東信路、仁二路、仁四路、愛七路、月眉路316巷及祥豐街等地發生土石流災害，深溪路新豐街口發生山坡滑動淹沒路面、中正公園義七路也有小規模土石流掩蓋路面，另環保局清潔大樓後方邊坡發生亦大規模坍方，為近幾年來最為嚴重災情，謝國樑希望中央提供協助，盡速協助地方加快重建跟復建腳步。

工程會於10月4日成立山陀兒颱風公共設施災後復建經費專案，地方政府需於11月7日前將災後公共設施復建經費不足部分函報行政院協助，另提醒地方政府透過開口契約搶險及視情況啟動緊急採購。復建經費部分中央跨部會，採「即報即審」原則處理，於時限內分批提報，針對具時效性工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。