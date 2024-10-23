快訊

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

花蓮敬老愛心卡補助車資 借卡將遭扣卡且恐有刑責

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮縣府社會處補助身障者、65歲以上長者車資搭乘愛心敬老計程車，經稽查發現有借卡給孫子用、司機刷自己卡等違規情事，經確認扣卡至少3個月，還可能面臨刑責。

社會處長陳加富今天在縣議會工作報告愛心敬老計程車辦理情況，他指出，目前共有9家車行、543輛提供服務，敬老愛心卡每月自動存入新台幣1000元點數，1點即1元，憑卡搭乘合作車隊，可獲每趟70%車資補助。

陳加富表示，4月上路後統計到7月底，累積12萬人次搭乘，持續招募車輛，補足中南區不足車輛，明年將研議多元支付方案。

他指出，政策上路4個月，查出27件人卡不一的刷卡異常行為，有借給孫子使用，查獲第1次扣卡3個月、累犯會延長扣卡時間；也查獲65歲以上司機自己刷自己卡，已移送法辦。

民進黨議員張美慧建議，補助金額應提高到每月1500元；民進黨議員胡仁順說，有司機陳情，車資要1個多月才核發，速度太慢。

國民黨議員林玉芬說，愛心計程車規定司機要靠行才能加入，中南區計程車不多，又有靠行限制，導致車輛較少，很可惜。

陳加富回應，能否提高補助金額，將視財務狀況滾動檢討；目前是以每月支付上月款項，正在研究採多元支付方式，或納入多元計程車擴大服務。

對於司機反彈靠行限制，陳加富解釋，因使用悠遊卡刷卡須由車隊初審，再由縣府對比悠遊卡公司資料，雙重確認後再撥款，因此司機必須靠行，有提供司機每月最多5000元獎勵金補貼相關費用。

愛心 計程車 議員

延伸閱讀

花蓮農粉幣時間延長 加碼再推250元「農粉市集券」

花蓮振興農粉幣仍有近25萬張 發送期延至11/30

花蓮敬老計程車半年12萬人使用 違規借卡代刷將扣卡

花蓮振興農粉幣發送延長至11月30日 還結合農產市集券

相關新聞

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

國防部計畫搭配公路局台9線快速道路拓寬工程，在台東關山鎮東7線道興建戰備跑道引發軒然大波。軍方及交通部今天拜訪縣長饒慶鈴...

山陀兒風災復建基隆需6億 謝國樑：盼中央盡早啟動作業

山陀兒颱風對基隆市造成嚴重災情，經基隆市府彙整各單位提報公共設施災後復建所需經費預計6億元以上，行政院公共工程委員會今天...

花蓮農粉幣時間延長 加碼再推250元「農粉市集券」

為振興震後經濟，花蓮縣政府與農業部合推「農粉市集券」，11月30日前至縣府辦理的限定市集消費滿額可兌換250元農粉市集券...

影／海科館長遭控職場霸凌？陳素芬：求好心切口吻嚴厲致歉

鏡周刊今天報導，國立海洋科技博物館館長陳素芬，遭員工提出錄音檔指控職場霸凌，經常高分貝音量飆罵部屬、不讓請休等，教育部1...

花蓮敬老計程車半年12萬人使用 違規借卡代刷將扣卡

花蓮縣今年4月起擴大愛心計程車隊服務範圍，除了身障者，65歲以上長輩每月也有1000元車資補助，已有超過12萬人次使用，...

宜蘭處理校長遴選爭議動作慢挨批 縣府：下月成立審議會

宜蘭縣今年傳出國中小校長遴選爭議，縣府至今尚未依教育部規定成立校長事件審議會，處理不適任校長，也未寫進教育處工作報告，挨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。