花蓮敬老愛心卡補助車資 借卡將遭扣卡且恐有刑責

花蓮縣府社會處補助身障者、65歲以上長者車資搭乘愛心敬老計程車，經稽查發現有借卡給孫子用、司機刷自己卡等違規情事，經確認扣卡至少3個月，還可能面臨刑責。

社會處長陳加富今天在縣議會工作報告愛心敬老計程車辦理情況，他指出，目前共有9家車行、543輛提供服務，敬老愛心卡每月自動存入新台幣1000元點數，1點即1元，憑卡搭乘合作車隊，可獲每趟70%車資補助。

陳加富表示，4月上路後統計到7月底，累積12萬人次搭乘，持續招募車輛，補足中南區不足車輛，明年將研議多元支付方案。

他指出，政策上路4個月，查出27件人卡不一的刷卡異常行為，有借給孫子使用，查獲第1次扣卡3個月、累犯會延長扣卡時間；也查獲65歲以上司機自己刷自己卡，已移送法辦。

民進黨議員張美慧建議，補助金額應提高到每月1500元；民進黨議員胡仁順說，有司機陳情，車資要1個多月才核發，速度太慢。

國民黨議員林玉芬說，愛心計程車規定司機要靠行才能加入，中南區計程車不多，又有靠行限制，導致車輛較少，很可惜。

陳加富回應，能否提高補助金額，將視財務狀況滾動檢討；目前是以每月支付上月款項，正在研究採多元支付方式，或納入多元計程車擴大服務。

對於司機反彈靠行限制，陳加富解釋，因使用悠遊卡刷卡須由車隊初審，再由縣府對比悠遊卡公司資料，雙重確認後再撥款，因此司機必須靠行，有提供司機每月最多5000元獎勵金補貼相關費用。