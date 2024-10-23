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花蓮農粉幣時間延長 加碼再推250元「農粉市集券」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府與農業部合作，推出面額250元的市集農粉券，11月30日前在限定市集消費買500元就可兌換。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與農業部合作，推出面額250元的市集農粉券，11月30日前在限定市集消費買500元就可兌換。圖／花蓮縣政府提供

為振興震後經濟，花蓮縣政府農業部合推「農粉市集券」，11月30日前至縣府辦理的限定市集消費滿額可兌換250元農粉市集券。11月2、3日五月天開唱期間，花蓮市東大門周邊、玉里會場外規畫農村樂市集，歡迎民眾力挺花蓮農民。

0403地震後，花蓮縣政府積極向農業部爭取振興農村及產業，第一階段推出花蓮振興農粉幣方案，原本這個月截止，因反映良好，再延長到發放到11月30日，使用到12月15日。

縣府農業處今天又宣布，第二階段推出面額250元「農粉市集券」，明起至11月30日，縣府辦理的限定市集消費滿100元可獲一張消費證明，集滿5張證明可兌換一張農粉市集券，也可累積贈送，限當次折抵使用。

農業處長陳淑雯說，農粉市集券共有10萬張，和農粉幣不同，無需加入農業易遊網會員，對不熟悉手機載具使用的消費者更加方便，但限領取後在當次市集使用，且市集券及農粉幣抵扣金額不列入累計消費金額。

縣府目前規畫可使用的市集共7個，包括24日至27日在花蓮文創園區舉辦的食農博覽會，以及米食博覽會、馬太鞍鄉情傳愛挺花蓮、農村樂、農好生活節、與農共舞、花蓮海有你等市集，涵蓋花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉、光復鄉、玉里鎮、富里鄉等鄉鎮市。

其中11月2、3日的「農村樂市集」，配合五月天將於玉里鎮、花蓮市兩地開唱，在會場周邊規畫市集，讓歌迷可順道購買在地特色農產、體驗農遊。可至農業部「從心出花2.0－花蓮振興農粉幣」專區或花蓮縣政府農業處網站查詢市集詳情。

花蓮縣政府 農業處 農業部

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