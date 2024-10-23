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花蓮新城振興觀光市集 邀韓國參訪團交流樂舞

中央社／ 花蓮縣23日電

0403地震重創太魯閣國家公園，鄰近新城老街遊客銳減，經濟部協助受影響商圈，將於新城鄉、瑞穗鄉舉行市集活動，其中27日新城場邀請韓國交流團參與，進行樂舞及台韓美食交流。

為振興花蓮震後觀光與經濟，經濟部商業發展署與花蓮練習曲文創有限公司辦理花蓮點狀市集活動。

10月26、27日首場次於新城老街舉行「慢漫海霧」市集，主打在地小農、原民特色美食及工藝品，還有街頭藝人演出，其中27日將有韓國忠州文化觀光基金會，率領Dance Factory舞蹈團，與在地原民舞者進行樂舞交流，也有韓國果汁、手工皂展售。

新城場次活動期間，中午12時50分至晚間6時，可在新城火車站搭乘免費接駁車到新城老街，詳細活動流程可關注「練習曲」臉書粉絲團。

深耕新城鄉的練習曲文創公司創辦人胡文偉說，新城老街鄰近太魯閣、蘇花公路，地震、颱風後觀光人數銳減，老街商家生意都受影響。

活動負責人黃詩涵說，地震後新城鄉、秀林鄉商圈30多家業者，包括餐飲、住宿、伴手禮、文創、伴手禮及工藝師等，成立「新秀商圈發展協會」，也是成立後首次舉行的市集活動，希望新城地區帶來商機，挺過震後經濟寒冬。

第二場次為11月16、17日於瑞穗公所廣場前的「慢漫山嵐」」市集，同樣有在地小農、茶農等店家展售。

2場市集備有1600份市集抵用券，每天限量400份，民眾在市集期間前後3天入住縣內合法旅宿，可憑住宿證明兌換100元面額兌換券，鼓勵遊客支持地方店家、促進消費。

太魯閣國家公園 老街

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