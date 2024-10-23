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影／海科館長遭控職場霸凌？陳素芬：求好心切口吻嚴厲致歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立海洋科技博物館館長陳素芬今天出面受訪表示，口吻嚴厲致歉會調整。記者游明煌／翻攝
國立海洋科技博物館館長陳素芬今天出面受訪表示，口吻嚴厲致歉會調整。記者游明煌／翻攝

鏡周刊今天報導，國立海洋科技博物館館長陳素芬，遭員工提出錄音檔指控職場霸凌，經常高分貝音量飆罵部屬、不讓請休等，教育部10月初接獲陳情，正在調查中。陳素芬今天出面受訪表示，她求好心切，口吻上稍為嚴厲一點，她致歉會調整，但有的片斷被裁取非事實。

陳素芬說，海科館屬教育部管轄，內部人事有公務人員、研究人力、臨時人力約有60位，還有人力派遣人力100多位，總共約200人，不管哪一種人力，都有自己的權力和義務，但人少少的，範圍就是這麼大，陸地52公頃、海面250公頃。

陳素芬表示，因為106年時委託廠商倒了，海科館才自營，她很希望把海科館趕快「救起來」，因此心會有點急，在口吻上會稍為嚴厲一點，她致歉，她自己要再調整，但是指控的內容，有的片斷被裁取，在休假上，員工的權益都沒有影響到。

陳素芬說，有關被指同仁休假不給休假、要受訓不給受訓、凌駕專業等並非事實，可能是片斷被裁取，她只是希望各組同仁休假時考慮到館內的淡旺，旺季要出去也OK，也要考慮其他員工，避免業務停擺，指控她的一些音檔，多是每天早上輿情討論她與主管開會視訊的內容。

陳素芬指出，她很愛她的員工，像一個大家庭，雖然是求好心切，但自己的口吻會調整，海科館這個機關是一個大我，是公共服務事業，還是要把服務市民優先放在個人權益的上面，要站在市民的立場來看海科館。她平時都是直接跟主管講，期待和主管大家一起共融共好，把硬體做好，永續經營下去。

主管 派遣人力 海科館

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