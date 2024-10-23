花蓮敬老計程車半年12萬人使用 違規借卡代刷將扣卡

花蓮縣今年4月起擴大愛心計程車隊服務範圍，除了身障者，65歲以上長輩每月也有1000元車資補助，已有超過12萬人次使用，反映熱烈。但縣府稽查發現，有民眾違規借卡乘車，甚至有司機「自己刷自己卡」，前者採扣卡，後者已移送法辦。

花蓮縣府從4月起，針對65歲以上持有敬老愛心卡的長輩，每月自動存入1000元點數，1點即1元，憑卡搭乘合作車隊，下車時刷卡付費享有每趟70%車資補助，，當月點數沒用完自動失效，卡內須儲值自付的3成費用才能扣款。

社會處長陳加富今天在縣議會工作報告愛心敬老計程車隊辦理情況，目前有9家車行、543輛提供服務，統計到7月底，有12萬2233人次搭乘，還在持續招募車輛，尤其中南區較欠缺，希望擴大量能服務更多民眾，明年也將研議多元支付方案。

縣議員林玉芬說，敬老愛心計程車是好政策，但規定司機要加入須先靠行，南區計程車已不多，又限制加入機會，非常可惜；縣議員胡仁順接獲司機反映，車資過1個多月才核發下來，速度太慢；縣議員張美慧說，政策很實際長輩都愛用，建議擴大為每月1500元。

陳加富回應，會規定司機須靠行，是因為使用悠遊卡刷卡，須先由車隊初審，縣府再比對悠遊卡公司的資料，核對無誤才撥款，若遇到民眾申訴陳情，車隊也是第一線處理單位，雖然司機對靠行有反彈，縣府提供每月最多5000元獎勵金，就是補貼相關費用。

他表示，政策上路半年多，查出27件人卡不一的刷卡異常行為，一旦抓到就扣卡，第一次扣3個月，若又發生扣卡時間再拉長，也曾查獲65歲以上司機自己刷自己卡，此案已移送法辦。

陳加富說，目前每月初撥付上月款項，為加快速度，已在收集資料研究明年採更多元支付方式，也評估納入多元計程車，希望藉由數位工具讓撥款速度愈來愈快。至於是否能擴大金額，需視財政狀況滾動檢討。