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宜蘭處理校長遴選爭議動作慢挨批 縣府：下月成立審議會

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣議員林佩螢（左）質詢，教育處工作報告未列入教師甄選與校長遴選，教育處長簡信斌（右）承諾馬上補上。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
縣議員林佩螢（左）質詢，教育處工作報告未列入教師甄選與校長遴選，教育處長簡信斌（右）承諾馬上補上。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道

宜蘭縣今年傳出國中小校長遴選爭議，縣府至今尚未依教育部規定成立校長事件審議會，處理不適任校長，也未寫進教育處工作報告，挨批行政怠惰，形同包庇不適任校長。教育處回應，已經發函給各團體推荐名單，預計11月初籌組審議會。

宜蘭縣金岳國小校長今年未通過校長續任，卻用新任的方式繼續連任，有「萬年校長」之嫌；教育部5月頒布「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，規定縣市府須組成校長事件審議會，專責處理不適任校長檢舉、調查及處置等事項。

宜蘭縣教師職業工會指出，中央頒布辦法已過去5個月，宜縣府卻還是「靜悄悄」，完全沒有成立審議會；作為對比，全台15個縣市已成立審議會，新北、彰化已經實際開會，宜蘭縣處於後段班，消極面對中央法規，行政怠惰形同包庇不適任校長。

教師工會表示，教育處今年的工作報告中，絲毫沒有關於校長遴選的隻言片語，未提出校長甄選與儲訓制度的相關對策。今天議會中，縣議員林佩螢也批評，教育處的工作報告竟然完全沒有教師甄選與校長遴選的相關內容，反而政風處的工作報告將這2項列在第一頁。

教育處回應，教育部5月頒布辦法，10月才發函指導具體的行政流程，也未訂出審議會的組成時限；各縣市籌組的速度有快有慢，宜蘭也積極籌組中，已發函給校長協會、教師會、家長協會等團體與專家推薦組成人選，10月31日截止，預計11月上旬組成11人小組後開會，絕非行政怠惰。

至於工作報告中未提及校長遴選與教師甄選，教育處長簡信斌表示，工作內容繁多，但這2個議題的確重要，承諾會後馬上補上相關內容。

宜蘭縣政府尚未成立校長事件審議會，處理縣內不適任校長的爭議，挨批行政怠惰，教育處表示已在籌組，預計下月初成立。本報資料照
宜蘭縣政府尚未成立校長事件審議會，處理縣內不適任校長的爭議，挨批行政怠惰，教育處表示已在籌組，預計下月初成立。本報資料照

宜蘭 教師

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