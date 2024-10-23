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花蓮振興農粉幣仍有近25萬張 發送期延至11/30

中央社／ 台北23日電

為幫助花蓮震後農業復甦，農業部今天表示，原規劃發放70萬張農粉幣刺激消費，已領45.2萬張，為讓更多人參與，原領用期限10月底，延1個月至11月底，使用期限延半個月至12月15日。

農業部農村發展及水土保持署告訴中央社記者，為刺激民眾消費，促進花蓮震後復甦所發行的「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，總計70萬張，目前已領用45.2萬張，因為接近原定7月1日起到10月31日止的發送期限，決定遞延期限。

農村水保署說，發送期限延長1個月至11月30日，使用期限延長半個月至12月15日，並針對縣府舉辦實體農業市集攜手推出農粉市集券，呼籲民眾付出行動支持。

取得農粉幣方式有2種，且同一個會員在第1類及第2類可分別依發送條件領取、使用。

農村水保署說，第1類為只要到訪花蓮，註冊加入農業易遊網會員登入後並開啟定位，免抽選就能領取1張面額新台幣250元的農粉幣，同一名會員綁定的手機號碼及帳號限領1次，領幣後7天內要在花蓮轄內的農粉幣合作業者處消費抵用。逾期未用，系統將自動回收，下次回訪花蓮可再次登入領取。

第2類，至農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元，就送1張農粉幣，買越多送越多，但須在發送後2個月內到花蓮合作業者處消費抵用。逾期未用，系統直接回收。

為擴大消費動能，並與花蓮縣政府攜手合作部分，農業部說，11月30日前在特定農特產品市集活動期間發送「農粉市集券」，民眾在活動現場消費滿500元，即可至服務台領取，買越多回饋越多；市集活動詳情，可至農業部「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣」專區或花蓮縣政府農業處網站查詢。

登入 花蓮縣政府 農業部

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