台東毒鳥事件頻傳 最高處百萬罰金籲合法驅鳥

台東縣池上鄉及台東市等地近期發生多起毒鳥事件，對農業生產安全及自然生態環境造成影響，台東縣政府呼籲民眾應採合法的驅鳥手段，若毒殺到保育鳥類，最高可處100萬元罰金。

台東縣政府今天發布訊息表示，為防止鳥類危害農作物，造成農作損害，農民可以透過驅鳥器、鞭炮等方式驅趕鳥類，或向縣府申請設置鳥網等方法，有效減少鳥類對農作物的危害。

台東縣政府農業處指出，近期在池上鄉及台東市等地發生多起農地毒鳥事件，除送驗並持續追查放毒人之外，民眾使用毒餌毒殺鳥類，經查獲者，若毒殺鳥類為保育類，依據野生動物保育法第41條規定，違者將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下的罰金；若毒殺鳥類為一般鳥類，違者可依同法第49條規定，處以6萬元至30萬元罰鍰。

農業處表示，為了保護台東的自然生態和農業資源，維護野生動物生存環境，呼籲民眾遵守相關法規，並採取合法途徑以解決農業問題，透過共同努力維護生物多樣性，保護自然生態環境，期與野生動物和平共存。