向下紮根客家文化 花蓮成立首支客家幼童軍團
花蓮鳳林鎮是縣內重要客家聚落，縣府鼓勵鳳林國小將原有的84團童軍團，轉型為「HAKKA BUS」幼童軍團，是全縣首支以客家文化教育為核心的童軍團體，學童們將透過童軍活動認識客家文化，更向他校推廣，為客家發展注入新能量。
花蓮客家人口占全縣總人口約3分之1，鳳仁國小規畫轉型客語實驗學校，校方在籌備期間不但強化校內師資教學專業與語言能力，未來將以鳳林「慢城」人文教育及客家風情作為教學重點，推廣客家知識及語言，也成立「HAKKA BUS」幼童軍團，推動客家文化傳承與發展。
鳳仁國小校長曾淑珍表示，「HAKKA BUS」幼童軍團成立是學校推動多元文化教育重要的一環，透過童軍教育將客家文化深植孩子心中，在學習中感受到文化的力量，相信客家幼童軍團未來會像巴士般持續前行。
縣府客家事務處表示，「HAKKA BUS」童軍活動融入客家元素，像是唱客家歌、學習客語等，希望結合童軍教育與客家文化，讓客家精神向下紮根，培育更多具多元文化素養的優秀人才，展現客家文化在新一代的傳承與發展潛力。
客家處長潘乾鑑肯定鳳仁國小的努力，他說，孩童藉由童軍活動學習團隊合作、紀律與領導能力外，還能在參與過程深入認識客家歷史與價值觀，有助培養孩子的文化自信心與認同感。期許該童軍團未來能成為縣內推動客家文化教育的標竿學校，帶動其他學校參與，促進客家文化在教育體系中的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言