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向下紮根客家文化 花蓮成立首支客家幼童軍團

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林國小將原有的童軍團轉型為「HAKKA BUS」幼童軍團，是全縣首支以客家文化教育為核心的童軍團體。圖／花蓮縣府提供
花蓮鳳林國小將原有的童軍團轉型為「HAKKA BUS」幼童軍團，是全縣首支以客家文化教育為核心的童軍團體。圖／花蓮縣府提供

花蓮鳳林鎮是縣內重要客家聚落，縣府鼓勵鳳林國小將原有的84團童軍團，轉型為「HAKKA BUS」幼童軍團，是全縣首支以客家文化教育為核心的童軍團體，學童們將透過童軍活動認識客家文化，更向他校推廣，為客家發展注入新能量。

花蓮客家人口占全縣總人口約3分之1，鳳仁國小規畫轉型客語實驗學校，校方在籌備期間不但強化校內師資教學專業與語言能力，未來將以鳳林「慢城」人文教育及客家風情作為教學重點，推廣客家知識及語言，也成立「HAKKA BUS」幼童軍團，推動客家文化傳承與發展。

鳳仁國小校長曾淑珍表示，「HAKKA BUS」幼童軍團成立是學校推動多元文化教育重要的一環，透過童軍教育將客家文化深植孩子心中，在學習中感受到文化的力量，相信客家幼童軍團未來會像巴士般持續前行。

縣府客家事務處表示，「HAKKA BUS」童軍活動融入客家元素，像是唱客家歌、學習客語等，希望結合童軍教育與客家文化，讓客家精神向下紮根，培育更多具多元文化素養的優秀人才，展現客家文化在新一代的傳承與發展潛力。

客家處長潘乾鑑肯定鳳仁國小的努力，他說，孩童藉由童軍活動學習團隊合作、紀律與領導能力外，還能在參與過程深入認識客家歷史與價值觀，有助培養孩子的文化自信心與認同感。期許該童軍團未來能成為縣內推動客家文化教育的標竿學校，帶動其他學校參與，促進客家文化在教育體系中的發展。

花蓮鳳林國小「HAKKA BUS」幼童軍團，是縣內首支以客家文化教育為核心的童軍團體。圖／花蓮縣府提供
花蓮鳳林國小「HAKKA BUS」幼童軍團，是縣內首支以客家文化教育為核心的童軍團體。圖／花蓮縣府提供

客家文化 童軍 語言

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