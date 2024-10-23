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基市整修公廁 填問卷抽好禮 收集民眾意見助提升品質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局舉辦優質公廁在基隆改造成果發表會，並將透過填問卷抽獎活動，收集民眾使用意見，提升公廁品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局舉辦優質公廁在基隆改造成果發表會，並將透過填問卷抽獎活動，收集民眾使用意見，提升公廁品質。記者邱瑞杰／攝影

基隆市近8年申請中央補助約1億元經費，整修216座公廁，明年將再爭取約千萬元，整修外木山風景區和公車站廁所。硬體提升後，希望民眾回饋使用心得及建議，因此舉辦抽獎活動，邀請使用過基隆市公廁的民眾填寫問卷，首獎是iPad 10。

環保局籌辦「優質公廁在基隆 改造成果發表會」，邀請近兩年執行公廁改造的建築師，說明打開入口、空間明亮、設備更新和導入性平廁所概念4大設計理念。

環保局長馬仲豪說，基隆市非常重視公共設施的品質，近兩年的公廁改造，不僅為了提升使用者的如廁體驗，更要為整體城市形象大大加分，展現基隆市致力成為綠色、健康的現代化城市決心。希望改造成果，能讓民眾們能感受到基隆市對於公共衛生和環境的承諾。

基隆市環保局從2017年至2024年，共向環境部申請1億915萬元，整修公有市場30座、觀光景點54座、體育場地27座和公務機關105座，合計216座公廁。2025年爭取中央補助969萬元，整修外木山風景區公廁，以及公車處本部和各公車站廁所。

出席發表會的環境部環境管理署簡任技正李瑞玲表示，中央除補助地方修繕公廁，也推動巡檢評鑑及民眾通報管理措施，希望能夠促進整公廁品質向上提升。

她說，公廁的整潔除了硬體改善，清潔人員很辛苦的打掃，宣導國人提升如廁文化也很重要。比如民眾正確使用公廁，使用蹲式馬桶要面向「圓頭」，使用坐式馬桶就採坐姿，不要蹲在上面，不然很容易造成髒汙。如果不小心沾汙公廁環境，請利用廁間簡易工具打掃，留給下一個使用者乾淨的如廁環境，也能夠減少清潔人員的辛苦。

為了鼓勵民眾提供公廁使用反饋，基隆市環保局推出「優質公廁在基隆民眾「填問卷 X 享大禮」抽獎活動，民眾在10月31日前上網填寫問卷（https://forms.gle/esaqJDs8KFFeVam26），就能參加抽獎，首獎為iPad 10，獎品總值30萬元。

基隆市環保局舉辦優質公廁在基隆改造成果發表會，並將透過填問卷抽獎活動，收集民眾使用意見，提升公廁品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局舉辦優質公廁在基隆改造成果發表會，並將透過填問卷抽獎活動，收集民眾使用意見，提升公廁品質。記者邱瑞杰／攝影

公廁 基隆 馬桶

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