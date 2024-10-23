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太平山蹦蹦車軌道待修復…預計年底發包 全通要等明年
宜蘭太平山國家森林遊樂區內知名設施蹦蹦車，軌道受凱米颱風影響，1.5公里處路段邊坡崩塌，目前僅開放到入口後1公里處，預計今年底發包工程，明年中修復完畢。蹦蹦車月台處的商品販賣部率先開張，本周五將以全新面貌迎接到訪旅客。
林業保育署宜蘭分署指出，蹦蹦車的前身是太平山林業興盛時期的山地運材軌道車，隨著1970年代太平山林業沒落，運材軌道廢棄，1991年重新修復，改造為觀光軌道「蹦蹦車」，供遊客搭乘，不僅是園區內人氣最高的設施，也是台灣高山地區保存最完整的山地軌道。
蹦蹦車軌道全長2.6公里，設有太平山站與茂興站2個站點，今年7月凱米颱風來襲，蹦蹦車全線封閉，搶修後8月6日局部通車，由於1.5公里處下邊坡崩塌，路段受災狀況嚴重，需要較長時間的復健，宜蘭分署評估後僅開放行駛到1K處折返。
宜蘭分署森林育樂科指出，邊坡復建工程的設計審查已經送出，若一切順利有望在今年12月發包，預估明年7、8月間有機會重新開放全線通車；目前的蹦蹦車來回時間約20分鐘，末班車時間由下午2時半延後到下午4時，每天18班次，票價也調降為不分票種一律80元。
鐵路全通還需要一段時間，月台出入口的商品販賣部將率先開張。森林育樂科表示，原先蹦蹦車月台的商品販售點僅是出入口處設置的櫥窗，為了讓搭乘遊客有更多選擇，宜蘭分署今年9月重新整修空間，現已完工，預計本月25日重新開放。
新的蹦蹦車販賣部包含3座比較高的展示櫃與1座L型矮櫃，開放時間為上午8時到下午5時，販售商品除了原有的文創商品，也與文創公司合作，推出蹦蹦車音樂盒、蹦蹦車紙膠帶、蹦蹦車紙雕等系列商品，開幕期間購物滿500元送檜木森林防水紙提袋，限量1000份，送完為止。
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