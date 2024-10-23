基隆捷運年底經費審議 地方盼汐東、民汐線成完整路網

基隆捷運路線橫跨基隆和雙北，由新北市政統籌辦理，新北市府表示，目前進度土建基本設計期中報告及預算已於今年8月1日提送，9月初開期中審查，預計12月提送工程經費審議，北北基分攤金額有可能再變動，盼明年底前完成工程發包作業。基隆地方盼未來，基隆捷運將與汐東捷運及民汐線串連成為一個完整的運輸系統。

基隆捷運行政院在今年1月31日核定核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫及修正後可行性研究。路線長度15.6公里（含汐東線共線段），共13座車站，新北境內6站，其中與汐東線共站3站，汐止區公所站型樟樹灣站與汐東線整合，共同社后機廠。基隆第一階段有北五堵、百福、六堵、七堵、八堵等5個站。

基隆捷運與汐東捷運（汐止－東湖）以及目前規畫中的民生汐止線台北市段（大稻埕－東湖）整合為同一套車輛及機電系統，三捷運計畫可共用車輛維修機廠及車輛行控中心，日前新北市捷運局已於10月22日完成汐東捷運工程案的決標作業，基隆捷運機電系統與軌道工程亦納入汐東捷運工程採購案的後續擴充中，將由新北市政府為主辦機關同步設計、施工。

基隆市交通處王圳宏處長指出，基隆市與新北市兩市府正積極辦理捷運工程所需的都市計畫變更及用地取得作業中，基於整體市區發展考量，將開闢及拓寬部分市區道路，共同作為捷運路線使用，朝115年底前將各路段捷運施工所需用地陸續交付新北捷運局，讓施工單位能夠如期進施工，相關前置作業可併行處理以節省作業時間。

王圳宏說，基隆捷運基本設計預計今年12月底定案後，提報至中央進行工程經費審議，北北基三市將共同努力，期待接力於明年完成基隆捷運工程的發包作業後，配合用地取得作業，盡速於115年底進場施工，並預訂於123年全線完工通車。

立委林沛祥表示，基隆捷運是攸關市民生活的重大建設，基隆與汐止的生活圈接近且緊密相連，他全力支持汐東、基隆捷運的推動，

在規畫設計上安全應該擺在首位務必確保軌道及行車的安全性，為通勤族提供一個舒適且安心的乘車環境。

林沛祥說，目前基隆捷運第一階段的整體綜合規畫，預計在今年11月完成修正並送交中央審查，接著將進入第二階段的推進。未來，

基隆捷運將與汐東捷運及民汐線串連成為一個完整的運輸系統，並與台鐵形成北北基雙軌服務，讓通勤族可以輕鬆轉乘多條路線，全面提升公共運輸的便捷性。

因營運物價波動很大，且缺工缺料，今年5月，基隆捷運外傳修正總經費增為1093億元，增加396億。基隆負擔額也從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。

但基隆市府表示，在12月前新北要提送工程經費審議，總經費有可能再提高，北北基分攤金額有可能再變動，目前基隆還在等新北給的金額，尚未定案。基隆已經成立軌道建設基金，將透過公共債務方式向公有行庫借貸支應相關建設經費。