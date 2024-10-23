東北季風發威！台東8級強風掀起大片風飛砂

東北季風發威！台東地區今天吹起8級以上陣風，蘭嶼出現最高12級瞬間陣風，強勁風勢將卑南溪吹起揚塵「風飛砂」，整個市區灰濛一片，民眾質疑水覆蓋防治揚塵的修復工程牛步。縣府表示，山陀兒颱風暴漲溪水造成水覆蓋防塵措施全數沖毀，已全面搶修。

縣府表示，卑南溪水退去後，裸露地將陸續浮現，大量細砂淤積河床，避免東北季風來襲掀起揚塵，已於4日投入多台怪手進場搶修遭沖毀的水覆蓋田，先建立引水道，以利溪水引流至裸露地進行水覆蓋，再逐步修復土堤，預計在1週內恢復水覆蓋面積至8成。

今天早上東北季風過境，市區吹起8級陣風，風勢之大猶如颱風般，卑南溪更揚起大片塵土，市區瞬間灰濛，民眾趕緊關上窗門，外出也都戴上口罩，避免吃進大量砂子。離島的綠島及蘭嶼，瞬間陣風更來到11至12級，海邊風浪強勁，往返客輪全部停駛。

「市區都是風飛砂，今天不用做生意了。」水果攤商說，山陀兒颱風過後，卑南溪就應該進行搶修，不是這幾天才開始，東北季風說來就來，想預防都來不及。另鄭姓市民說，昨天下午就開始吹，想不到早上這波更強，屋外機車被吹倒，以為是潭美颱風外圍環流呢。