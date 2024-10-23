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影／基隆站百年雕花棚架差點拆光遭抗議 台鐵決定原地保留了！

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影
百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影

台鐵17日以安全為由，拆除基隆火車站改建時市府保留至今有116年歷史的鐵鑄「雕花棚架」，引發爭議後喊停，台鐵今天表示，為尊重基隆車站歷史脈絡與軌跡，雕花棚架將予原地保留。

基隆是台灣縱貫鐵路起點，基隆火車站改建時市府保留至今有116年歷史的鐵鑄「雕花棚架」，融入改建站體現場，近日因鏽蝕有安全疑疑，台鐵拆除，但拆到一半引發民眾及大批鐵道迷抗議喊停。市長謝國樑也前往會勘，希望在安全及文資找到平衡點。

30公尺長的鐵鑄雕花棚架很有復古風，很多等車民眾別去繞一下，鐵道迷也會來拍照。以鉚釘所組裝而成，有日本唐草飾圖樣，10年前台鐵改建基隆火車站時鐵道迷發起搶救保存下來，還掛上「第一月台」復古燈箱，維持原貌，民眾形容是日本福岡縣北九州市「門司港」站的縮影，

雕花棚架在2011年曾經申請文化資產審查但未通過，不具文資身分，台鐵7月會勘，因年久失修有危險決定拆除，但台鐵承諾雕花棚架會送到鐵路博物館存放，但拆除作業未通知市府。

北區營運處長王兆賢今天指出，任何歷史建物的形成，都有其文化發展的軌跡，也是與當地文化連結的脈絡。原基隆車站1月台雕花雨棚，前雖經相關單位7月23日會勘確認：未具文化資產身分，但台鐵公司審慎評估，並於10月22日由北區營運處邀集車站、工務段、文資科等內部單位現場勘察，認為該遺構雖未具文資身分。

王兆賢說，但基於尊重地方車站發展過程中的歷史脈絡與軌跡，決議先予原地保留修復，並施作相關防護措施，以維公共安全。

台鐵指出，公司守護鐵路文化與歷史的同時，亦展現文化建物保存的理念。後續將與相關單位共同合作，在確保公共安全的前提下，讓基隆車站成為一個融合現代與傳統所交織的多元文化空間。

百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影
百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影
百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影
百年雕花棚架緩拆後，將原地保留，台鐵：尊重基隆車站歷史。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆 鐵道迷

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