花蓮獵人遭誤擊亡 民代籲打獵先登記

花蓮縣多次發生民眾上山打獵被誤擊死傷意外，本月中旬卓溪鄉又發生23歲青年被射死，原住民狩獵季節來臨，議員呼籲縣府原民處研議設法避免悲劇，建議入山打獵通報，並以科技盡量確認定位。處長督固．撒耘說，會與原民會、警政機關研議。

卓溪鄉崙天部落23歲馬姓男子上周聽到有山豬侵入稻田啃食農作，深夜前往打獵，蹲伏田間等待時，被同村蘇姓獵人誤擊，送醫不治。2021、2022年花蓮也曾發生類似事件；去年29歲余姓獵人上山打獵，獵槍走火死亡。

「不要讓悲劇一再發生」縣議員傅國淵說，馬姓獵人發生不幸，是因為大家不知道田間多少人在狩獵，若能在狩獵區管制，比如事先向當地派出所通報，再用電話或簡訊通知該區域打獵的獵人，多給一點訊息，開槍時就會更注意。縣議員魏嘉賢認為入山打獵前先到當地派出所登記，讓獵人明確知道幾個人狩獵，或以科技方式通知。

秀林鄉一名資深獵人說，以前很少誤擊，每個家族都有自己的獵場，大家不會跑到別人的獵場打獵，同家族的獵人要上山前也會先打招呼，不過現在獵場界限比較模糊，容易發生意外。秀林鄉太魯閣族獵人協會理事長帖喇．尤道表示，建議獵人一起上山相互照應，也希望族人認識自己的獵場和山林。

督固．撒耘說，是否預先登記或高科技管制，會與原民會及警政機關共同研議恰當的做法。