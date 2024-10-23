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台東兒童運動公園 礫石被當玩具亂丟

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東兒童運動公園緩衝區的礫石被丟擲在地面，會對孩童造成行走不易及滾動絆滑倒的情形。記者尤聰光／攝影
台東兒童運動公園緩衝區的礫石被丟擲在地面，會對孩童造成行走不易及滾動絆滑倒的情形。記者尤聰光／攝影

台東縣戶外兒童運動公園去年啟用，吸引家長帶孩子玩耍，不過鬆填式鋪面的礫石，成為孩子們的「戰場」，讓管理單位及家長困擾；縣立體育場表示，將立牌及跑馬宣導提醒家長，勸導孩子勿做出丟擲礫石行為。

縣立體育場長林威育說，兒童運動公園礫石被丟擲的情況日趨嚴重，工作人員除上班日清掃，假日還得加班，才能將場地恢復原狀；經觀察發現，主要陪同家長疏於約束，孩子就會撿拾礫石相互丟擲嬉戲，場地到處都是礫石。

位於縣立體育場旁的戶外兒童運動公園，大量採用安全性高的鬆填式鋪面設計，共13項的主題遊戲區，幾乎每天都有家長帶著孩子前去玩耍，未料，緩衝區的礫石成為孩子丟石戰場。

「丟石行為本來就很不OK！」一名吳姓家長說，雖標榜礫石材質安全，但難保不會丟到眼睛造成傷害，在地面上的礫石，也會行走不易的問題。另有家長表示，就曾看到孩子行走時被滾動礫石絆滑倒，很危險。

負責環境打掃的工作人員表示，早中晚都要清掃一次，不然場地都會滿地礫石，又會接到部分家長投訴反映，很傷腦筋。

建設處表示，鬆填式鋪面較環保及利於排水，礫石都為篩選過的削減邊角圓形顆粒，而木片材質都屬有機物可處理的軟體，能降低孩童在遊戲場傷害事故風險。

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