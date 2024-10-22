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震後日本各界暖捐2500萬日圓 花蓮市將善款分送震災戶
0403地震後，花蓮市公所陸續接獲日本個人、社團、政府單位善款超過2500萬日圓，折合台幣約540萬元，近日發放給市內10棟震損社區大樓的紅、黃單戶所有權人，紅單戶5000元、黃單戶3000元，市公所表示，若無法依時程到場，可在11月29日前到市公所社勞課領取。
花蓮市與日本多縣市簽訂為姊妹市、友好城市，從311日本東北震災、0206花蓮地震到今年元旦日本能登半島地震，台日都展現互助情誼。0403地震後花蓮市成重災區，日本許多政府單位、社團及個人紛紛捐助善款給市公所，公所彙整共有2547萬餘日圓，21日起分別發放給市內社區大樓的紅黃單震災戶。
市公所表示，這次分成3個時段發放，天王星、華爾街、統帥及濱海華廈災戶，昨、今兩天上午在花蓮市第二聯合里辦公處辦理；明、後天對象為馥邑京華大樓所有權戶，可在平日上班時間（上午8時至中午12時、下午1時30分到5時）在市公所社勞課8號窗口辦理。
蓮花大樓、上毅大鎮、和勝江山、現代生活大廈和馥邑天下則是10月29、30兩天，同樣是上班時間，在花蓮市公所客行所（好客會館）辦理。
市公所社勞課長蕭子蔚說，發放對象為房屋所有權人，紅單戶5000元、黃單戶3000元，每戶以1人為代表，需攜帶印章、建物所有權狀或建物謄本辦理，若本人無法親領也可請他人代領。若無法在期程內到指定地點辦理，也可在11月29日前上班時間到市公所社勞課9號櫃台領取。
花蓮市長魏嘉彥說，這次0403地震，深深感受到來自日本朋友的溫暖，也展現台日友好的珍貴友誼，這不僅是金錢上的支持，更是一份溫暖的心意，希望對地震受災戶有實質幫助。
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