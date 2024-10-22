基隆大武崙沙灘分區管理 19次溺水均成功救援

基隆市大武崙沙灘去年發生溺斃事件，基市府強化安全措施採分區管理，穿著救生衣者可越過警戒線，統計今年6月至10月共19次溺水事件均成功救援，今年至今無人因溺水死亡。

大武崙沙灘去年8月12日接連發生3起溺水意外，造成3人死亡。意外發生後，基隆市府封閉沙灘檢討相關管制措施，並將現場海域浮球警戒線從高潮線起算90公尺處拉近至55公尺處後開放，超越警戒線依法開罰。

實施管制措施後，基市府滾動修正採分區管理，放寬穿著救生衣者可越過警戒線，搭配無人機廣播系統，即時提醒民眾注意安全，並與民間合作設置免費救生衣借用站，根據基隆市產業發展處統計，至今已有超過5000人次借用。

基隆市產發處副處長蔡馥嚀今天表示，今年6月1日至10月15日，市府委外派駐救生員執行警戒、救援，期間值勤人次達431人次，共救援19次，全數成功完成任務，分析19次溺水救援樣態在沙灘水域地型，溺者因未能掌握水深，導致踩空及嗆水，也因發生處都在警戒線內，救生員得以迅速救援。

蔡馥嚀指出，市府會持續與海洋委員會合作，逐年建置海域安全警示提醒，例如離岸流偵測預警與警示系統，海象及水域即時訊息動態資訊看板，提供民眾出發前往大武崙沙灘前，能更即時了解海域資訊。

產發處表示，今年雖救生員駐點執勤時間已結束，民眾進出大武崙沙灘水域仍須注意自身安全，救生衣放置在沙灘入口樓梯下方，民眾可自行掃瞄現場的QR-Code就可以免費借用，並請民眾遵守相關規定，違者可依發展觀光條例，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。