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基市修繕33座公廁 估年底全數完工

中央社／ 基隆22日電

基隆市府為打造優質如廁環境，向環境部申請1347萬元補助修繕33座公廁，其中包含3座性別友善廁所，部分公廁已啟用，估年底前全數完工，市府預計明年再申請補助修繕20座公廁。

基隆市政府今年向環境部申請新台幣1347萬2000元補助，修繕公務機關33座廁所，包含市府行政大樓19座（含1座親子友善廁所）、基隆市原住民會館11座（含1座性別友善廁所）、文化中心6樓、7樓則有3座（含2座性別友善廁所）。

環保局今天舉辦成果發表會，局長馬仲豪致詞表示，基隆市因開發較早，公廁等相關硬體不如其他縣市來得新穎，今年修繕公廁，以市府行政大樓為例，將1樓工具間改造成為親子友善廁所，並加裝熱水器，讓民眾冬天洗手時不再感到冰冷。

馬仲豪說，文化中心6樓和7樓則修繕作為性別友善廁所，整體設計明亮且現代化，也透過設計讓民眾使用時更有安全感。而原住民會館的性別友善廁所，設計時不僅加入原住民元素，也透過播放音樂，讓不同性別的民眾在如廁時，降低尷尬感。

環境部環境管理署簡任技正李瑞玲致詞指出，環境部為提升全台公廁品質，擺脫公廁過去又濕又髒又黑形象，民國108年起推動「優質公廁及美質環境推動計畫」，今年是最後一年，6年來斥資16.5億元，補助各縣市政府修建4290座公廁，達到預計修建4000座公廁目標。

李瑞玲說，環境部也已擬定「美質環境推動計畫」，已獲得行政院核可，明年起至119年將投入約55.24億元，針對公廁修繕及後續相關管理，基隆市府若有需求，可擬妥計畫申請補助，環境部一定會全力支援。

此外，環保局表示，為鼓勵民眾提供市府使用公廁後回饋，環保局推出填問卷抽獎活動，頭獎有3名，獎品為平板電腦，邀請民眾踴躍參加。

公廁 廁所 性別

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