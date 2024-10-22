主廚到花蓮黎明義煮 強震天災後星級美食溫暖人心
花蓮黎明機構47年來照顧身心障礙者，以自然照顧的理念，成立喜樂園、向陽園、方舟畜牧場等。行政主廚陳春生看到黎明的愛心，號召約40名廚師與志工到花蓮義煮，把在飯店才能吃到的餐點，提供身心障礙者、黎明員工享用，身心障礙者則贈送拼布被給主廚，以表感謝之意。
台北晶華酒店行政主廚陳春生，每年皆率領各地廚師、志工到黎明機構義煮。今年卻因強震、颱風影響，蘇花公路反覆中斷，導致義煮活動一波三折，改了2次時間，最終決定於20、21日舉行義煮活動，而活動今年也邁入第9年。
除了廚師與志工烹煮美食外，義煮活動備料的有台北扶輪社、羅東高商5位師生參與，以及12家廠商捐贈食材，料理優格沙拉、黑胡椒牛小排等星級美食，利用在地好食材，讓餐食健康新鮮又美味。
為了感謝大家的愛心，黎明機構身心障礙者今年特別製作並贈送拼布被，由陳春生代表接受，上面印有以往的義煮回憶照，也留下美好回憶。
黎明機構執行長梁桂花表示，由於天災導致花蓮遊客人數下降、商家生意銳減，至今還未恢復景氣，陳主廚及義煮團隊不畏交通困境，持續為身心障礙者呈現最豐盛、暖心的菜餚，十分感佩。而明年是義煮活動滿第10年，期待明年大家共襄盛舉。
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