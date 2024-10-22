花蓮23歲獵人遭誤射身亡 議員籲縣府別讓悲劇一再發生

花蓮縣近年多次發生民眾上山打獵卻被獵槍誤擊死傷的意外，本月中旬卓溪鄉又發生23歲青年被誤認為山豬射死，縣議員今天呼籲縣府原民處設法避免悲劇一再發生，處長督固．撒耘說，會與原民會、警政機關研議。

卓溪鄉崙天部落23歲馬姓男子上周聽到有山豬侵入稻田啃食農作，深夜前往打獵，蹲伏田間等待時，被同村另一名蘇姓獵人誤以為是山豬射擊，送醫不治。2021、2022年花蓮都曾發生獵人遭同行獵人誤擊，去年29歲余姓獵人上山打獵，獵槍放在機車踏板走火造成余死亡。

「不要讓悲劇一再發生」，花蓮縣議會今天進行原住民行政處工作報告，縣議員傅國淵說，狩獵是原住民族傳統文化，他絕對支持，但已有好幾起原住民獵人不慎被獵槍打死，希望原民處設法避免悲劇發生。

他說，卓溪鄉馬姓獵人發生不幸，是因為當時大家不知道田間多少人在狩獵，若能在狩獵區管制，比如事先向當地派出所通報，再用電話或簡訊通知該區域打獵的獵人，多給一點訊息，開槍的時候就會更注意射的是山豬還是人。

縣議員魏嘉賢認為可以研議入山打獵前先到當地派出所登記，讓獵人明確知道幾個人在山林狩獵，或以科技方式通知附近有其他獵人，讓獵人提高警覺，不要讓悲劇不斷上演。

秀林鄉一名資深獵人說，以前很少發生誤擊意外，是因為每個家族都有自己的獵場，大家會遵守規矩，不會跑到別人的獵區打獵，同個家族的獵人要上山前也會先打個招呼，不過現在獵場界限比較模糊，就容易發生意外。

秀林鄉太魯閣族獵人協會理事長帖喇．尤道表示，10月起進入狩獵季節，建議獵人一起上山相互照應，也希望族人認識自己的獵場和山林，才不會發生憾事。