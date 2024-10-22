基隆大武崙沙灘分級管制奏效 夏季警戒線內成功救19次

基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，去年發生多起溺斃事件，市府重新設立警戒線，限縮戲水海域，穿著救生衣才能越線，確保安全。針對違規越線透過吹哨、空拍機飛近廣播，把沒穿救生衣的遊客喚回警戒線內。6到10月救援19次，全數成功完成救援任務。市府評估「分級管制」達到成效，讓今夏大武崙沙灘零事故。

去年8月12日接連發生3起溺水事件，造成3人死亡，引發外界關注大武崙沙灘管理問題。主要因遊客越線發生意外，市府事後把放置海面的浮球警戒線，往內移到距岸約55公尺處，限制遊客活動範圍，預防再有悲劇發生。

市府產業發展處與救生團體研商後，維持設1條警戒線，但若有穿救生衣或攜帶浮標，就可以在警戒線外活動。民眾出遊戲水多不會自備救生衣，市府有委外在沙灘區提供救生衣免費借用服務。

市府於6月1日至10月15日委託社團法人中華民國水適能訓練協會派駐專業救生團隊協助現場安全救援、宣導及警戒，執勤人次共達431人次，期間共執行救援19次，全數成功完成救援任務。

副處長蔡馥嚀說，19次救援多在警戒線內，因為突發事故如身體不適、踩空、溺水等，因及時呼救或救生人員立即發現，都馬上就近救援，獲救機率提高；越線者都有穿救生衣，保障安全，分級管制有成效。

產業發展處長林鼎超表示，大武崙沙灘常有離岸流，若無穿著救生衣禁止超越浮球警戒線，請民眾遵守現場安全宣導告示，並避免讓孩童單獨戲水；駐點救援結束，呼籲民眾注意水域遊憩安全。