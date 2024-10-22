快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

當選無效！莊淑如回應「清者自清、選舉不是我唯一選擇」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
對於當選無效的判決，莊淑如感到心痛難過，感謝鄉親支持，相信清者自清，選舉不是她人生的唯一選擇。圖／翻攝自臉書
對於當選無效的判決，莊淑如感到心痛難過，感謝鄉親支持，相信清者自清，選舉不是她人生的唯一選擇。圖／翻攝自臉書

高等法院今駁回宜蘭議員莊淑如當選無效的上訴，維持一審判決確定，莊淑如對此宣判感到「心痛」難過，她說，選舉並非她唯一的選擇，整個過程中她遭到臆測「莫須有」捏造誹謗，明知道司法不公，但小蝦米難以對抗大鯨魚，她感謝鄉親支持，相信清者自清。

莊淑如的父親莊阿養賄選在今年7月被判刊2年6個月，檢察官也一併對莊淑如提起當選無效之訴，去年6月法院一審判決當選無效，她不服上訴，高等法院今天駁回上訴，維持一審判決，當選無效確定，將遭內政部解除職務，這席議員由民進黨新人黃惠慈遞補。

莊淑如心情低落，今天出未出庭，事後以書面文字回應，「選舉不是淑如唯一選擇，是感謝主揀選我成為器皿進而榮神益人」。她說，心痛！臆測「莫須有」捏造誹謗！深深覺得士可殺不可辱⋯為何這樣不公不義的事件，就這麼抹煞多年奮鬥努力真誠付出？！

莊淑如表示，「這陣子以來心靈受創難撫平，明知道司法不公，小蝦米對抗大鯨魚！但我還是持之以恆，事必躬親，盡責服務每一天」。

她強調，心情難免低落，但念頭轉換～走過低谷才能再向上攀爬！清者自清，真心感謝支持的鄉親好友。她選擇放下、讓步，聽憑主怒，順服是蒙福的開始，常存謙卑的心來倚靠神，好好生活學習，深蹲再出發！感恩的心。

宜蘭 當選無效 議員 賄選

延伸閱讀

國民黨宜蘭縣議員莊淑如父親幫忙買票 當選無效確定

宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定 將由民進黨黃惠慈遞補議員

VTuber三毛貓將暫停活動調整狀態：多年來遭受誹謗身心俱疲...

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭了：我像一隻小螞蟻被輾壓

相關新聞

震後日本各界暖捐2500萬日圓 花蓮市將善款分送震災戶

0403地震後，花蓮市公所陸續接獲日本個人、社團、政府單位善款超過2500萬日圓，折合台幣約540萬元，近日發放給市內1...

基隆大武崙沙灘分區管理 19次溺水均成功救援

基隆市大武崙沙灘去年發生溺斃事件，基市府強化安全措施採分區管理，穿著救生衣者可越過警戒線，統計今年6月至10月共19次溺...

宜蘭縣議會官網遭駭入詐騙投資連結 經查是「木馬程式」大搞亂

宜蘭縣議會今天召開定期大會，但昨天下午有民眾透過google搜尋宜蘭縣議會時，網頁竟然出現數個股市投資詐騙連結，民眾大罵...

台東運動兒童公園成孩童丟石戰場 管理員傷腦筋

台東縣戶外兒童運動公園去年啟用，吸引不少家長帶著孩子遊憩使用，不過，鬆填式鋪面的礫石，成為孩子們的戰場，讓管理單位及家長...

主廚到花蓮黎明義煮 強震天災後星級美食溫暖人心

花蓮黎明機構47年來照顧身心障礙者，以自然照顧的理念，成立喜樂園、向陽園、方舟畜牧場等。行政主廚陳春生看到黎明的愛心，號...

花蓮23歲獵人遭誤射身亡 議員籲縣府別讓悲劇一再發生

花蓮縣近年多次發生民眾上山打獵卻被獵槍誤擊死傷的意外，本月中旬卓溪鄉又發生23歲青年被誤認為山豬射死，縣議員今天呼籲縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。