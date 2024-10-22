當選無效！莊淑如回應「清者自清、選舉不是我唯一選擇」

高等法院今駁回宜蘭縣議員莊淑如當選無效的上訴，維持一審判決確定，莊淑如對此宣判感到「心痛」難過，她說，選舉並非她唯一的選擇，整個過程中她遭到臆測「莫須有」捏造誹謗，明知道司法不公，但小蝦米難以對抗大鯨魚，她感謝鄉親支持，相信清者自清。

莊淑如的父親莊阿養賄選在今年7月被判刊2年6個月，檢察官也一併對莊淑如提起當選無效之訴，去年6月法院一審判決當選無效，她不服上訴，高等法院今天駁回上訴，維持一審判決，當選無效確定，將遭內政部解除職務，這席議員由民進黨新人黃惠慈遞補。

莊淑如心情低落，今天出未出庭，事後以書面文字回應，「選舉不是淑如唯一選擇，是感謝主揀選我成為器皿進而榮神益人」。她說，心痛！臆測「莫須有」捏造誹謗！深深覺得士可殺不可辱⋯為何這樣不公不義的事件，就這麼抹煞多年奮鬥努力真誠付出？！

莊淑如表示，「這陣子以來心靈受創難撫平，明知道司法不公，小蝦米對抗大鯨魚！但我還是持之以恆，事必躬親，盡責服務每一天」。

她強調，心情難免低落，但念頭轉換～走過低谷才能再向上攀爬！清者自清，真心感謝支持的鄉親好友。她選擇放下、讓步，聽憑主怒，順服是蒙福的開始，常存謙卑的心來倚靠神，好好生活學習，深蹲再出發！感恩的心。