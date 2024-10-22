宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定 將由民進黨黃惠慈遞補議員

宜蘭縣議員莊淑如的父親莊阿養在2022年選舉期間，為求女兒順利當選，買票賄選遭送辦，檢察官一併對莊淑如提起當選無效之訴。台灣高等法院今天宣判，駁回莊淑如上訴，「當選無效確定」將遭解職，遺缺由民進黨黃惠慈遞補。莊淑如得知宣判後心情低落，未接電話。

莊淑如今天並未到庭聆聽宣判，而且從昨晚至今都未接電話，對於宣判結果感到失望難過；黃惠慈表示，會努力做好為民服務的工作，不負民眾託付。

2022年宜蘭市選區縣議員選舉，17位候選人中應選7席，戰況激烈，國民黨莊淑如拿到3525票，民進黨新人黃惠慈獲得3462票，莊淑如只多了63票。

莊淑如2022年底選舉爭取縣議員連任，父親莊阿養為求女兒順利當選，在同年10月間某日將4000元交給陳姓友人，請託陳要投票給女兒，對方允諾答應。警方接獲檢舉情資，案件曝光，移送宜蘭地檢署偵辦。

莊阿養在偵查中坦承犯行，但在法院審理時否認。莊阿養委任律師辯稱，莊阿養因陳姓友人的妻子罹患重病，前往友人住處探望，錢是給陳妻買營養補品，並無談及選舉之事。

法院在一審與二審均認為莊阿養敗壞選風，且他在2003、2006年也有賄選前科，法官依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判刑2年6月，褫奪公權4年。上訴到三審，最高法院今年7月認為判決無違誤，駁回上訴而定讞。

宜蘭地檢署偵辦過程認為，他們父女同住一處，莊阿養若非事先獲得女兒同意，豈會擅自主張買票，一併對莊淑如提起當選無效之訴。去年6月一審判決當選無效，莊淑如為捍衛清白提上訴，二審台灣高等法院今駁回上訴，維持一審，當選無效判決確定。