基隆南向發展率考察團越南胡志明市 簽產業合作備忘錄
基隆市政府積極推展南向政策發展，昨天邀集產業園區企業廠商代表赴越南胡志明市考察，並簽署產業合作備忘錄（MOU），為兩地的創業者提供更多的資源、支持與機會；基隆市與胡志明市在許多方面有著相似之處，兩地都是重要的港口城市，利於國際貿易和物流發展，盼能開啟產業合作新契機。
基隆市政府產業發展處長林鼎超、文化觀光局長江亭玫及立委黃健豪率基隆市工策會總幹事林有志、基隆市總工會理事長江定發、基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香及六堵科技園區廠商協進會榮譽理事長柯敏龍等產業代表組成工業樞紐考察團，昨赴越南胡志明市實地考察及拜訪當地重要工業區企業，進行產業交流。
林鼎超說，基隆市與胡志明市在許多方面有著相似的地方，兩地都是重要的港口城市，擁有優越的地理位置，便於國際貿易和物流，基隆面臨著快速的城市發展與產業轉型的挑戰，這使得創新與合作顯得尤為重要，雙方交流創新想法及技術，並提供相關跨境市場、人力資源等資訊與資源支持等合作事項，
考察行程還到台商在越南深耕的富美興集團，富美興集團是新市鎮開發典範，由台灣企業家系統性開發，為越南胡志明市南西貢成功的開發計畫，以長期規畫角度融入當地經營，互利互生發展。
基隆市工策會總幹事林有志表示，此次拜訪深入了解越南工業實際運營狀況和汲取成功經驗，更加強了基隆市與越南的經濟聯繫，替未來的合作奠定了良好的基礎，開啟基隆與越南合作的新契機，可以讓基隆的廠商借鏡參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言