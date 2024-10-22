基隆南向發展率考察團越南胡志明市 簽產業合作備忘錄

基隆市政府積極推展南向政策發展，昨天邀集產業園區企業廠商代表赴越南胡志明市考察，並簽署產業合作備忘錄（MOU），為兩地的創業者提供更多的資源、支持與機會；基隆市與胡志明市在許多方面有著相似之處，兩地都是重要的港口城市，利於國際貿易和物流發展，盼能開啟產業合作新契機。

基隆市政府產業發展處長林鼎超、文化觀光局長江亭玫及立委黃健豪率基隆市工策會總幹事林有志、基隆市總工會理事長江定發、基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香及六堵科技園區廠商協進會榮譽理事長柯敏龍等產業代表組成工業樞紐考察團，昨赴越南胡志明市實地考察及拜訪當地重要工業區企業，進行產業交流。

林鼎超說，基隆市與胡志明市在許多方面有著相似的地方，兩地都是重要的港口城市，擁有優越的地理位置，便於國際貿易和物流，基隆面臨著快速的城市發展與產業轉型的挑戰，這使得創新與合作顯得尤為重要，雙方交流創新想法及技術，並提供相關跨境市場、人力資源等資訊與資源支持等合作事項，

考察行程還到台商在越南深耕的富美興集團，富美興集團是新市鎮開發典範，由台灣企業家系統性開發，為越南胡志明市南西貢成功的開發計畫，以長期規畫角度融入當地經營，互利互生發展。