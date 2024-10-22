蕭美琴密訪池上欣賞金黃稻浪 約定「明年秋收一定會來」
台東池上進入秋收季節，滿山遍野黃澄澄稻浪隨風搖曳，10月26日至27將舉辦秋收藝術季。在池上鄉長林建宏邀約下，副總統蕭美琴昨天下午低調走訪池上，親臨秋收會場欣賞無敵美景，也前往金牌社區萬安社區及欣賞漂鳥197的裝置藝術，品嘗米珍珠奶茶，當眾約定「明年秋收藝術季一定會來池上」。
蕭美琴昨天下午到台東池上，行程未公開，直至晚間鄉長林建宏在臉書分享照片才曝光，藍天白雲下，遍地金黃色稻浪十分耀眼，張張照片都有動人美景。
林建宏表示，蕭副總統在選舉時期也有來池上，但沒有去過萬安社區及天堂路，原本邀她參加今年池上秋收藝術節，以及2024年慢城年會in池上活動，她卻礙於行程滿檔無法蒞臨，所以昨天下午提早來訪，眾人走訪萬安社區、欣賞漂鳥197裝置藝術，最後轉往秋收會場親臨感受無敵美景，欣賞風景也關心農民今年的水稻收穫情形，她跟大家約定，明年一定會在來池上參加秋收藝術節。
前立委賴坤成說，蕭副總統參訪池上萬安原鄉館，品嘗最近由媽媽教室研發的米珍珠奶茶，它是嚴選池上良質米研磨成米製作的珍珠，顆顆晶瑩剔透，可以調配各種口味，入口微香有嚼勁，副總統品嘗後讚不絕口，強力推薦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言