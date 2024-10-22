快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

蕭美琴密訪池上欣賞金黃稻浪 約定「明年秋收一定會來」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東池上稻米即將採收，黃澄澄的稻浪隨風搖曳。圖／取自賴坤成臉書
台東池上稻米即將採收，黃澄澄的稻浪隨風搖曳。圖／取自賴坤成臉書

台東池上進入秋收季節，滿山遍野黃澄澄稻浪隨風搖曳，10月26日至27將舉辦秋收藝術季。在池上鄉長林建宏邀約下，副總統蕭美琴昨天下午低調走訪池上，親臨秋收會場欣賞無敵美景，也前往金牌社區萬安社區及欣賞漂鳥197的裝置藝術，品嘗米珍珠奶茶，當眾約定「明年秋收藝術季一定會來池上」。

蕭美琴昨天下午到台東池上，行程未公開，直至晚間鄉長林建宏在臉書分享照片才曝光，藍天白雲下，遍地金黃色稻浪十分耀眼，張張照片都有動人美景。

林建宏表示，蕭副總統在選舉時期也有來池上，但沒有去過萬安社區及天堂路，原本邀她參加今年池上秋收藝術節，以及2024年慢城年會in池上活動，她卻礙於行程滿檔無法蒞臨，所以昨天下午提早來訪，眾人走訪萬安社區、欣賞漂鳥197裝置藝術，最後轉往秋收會場親臨感受無敵美景，欣賞風景也關心農民今年的水稻收穫情形，她跟大家約定，明年一定會在來池上參加秋收藝術節。

前立委賴坤成說，蕭副總統參訪池上萬安原鄉館，品嘗最近由媽媽教室研發的米珍珠奶茶，它是嚴選池上良質米研磨成米製作的珍珠，顆顆晶瑩剔透，可以調配各種口味，入口微香有嚼勁，副總統品嘗後讚不絕口，強力推薦。

池上迎接秋收季節，金黃稻浪美景宜人，蕭美琴在稻田前留下浪漫美照。圖／取自林建宏臉書
池上迎接秋收季節，金黃稻浪美景宜人，蕭美琴在稻田前留下浪漫美照。圖／取自林建宏臉書
副總統蕭美琴昨天到台東池上參訪，在天堂路著名景點合影留念。圖／取自林建宏臉書
副總統蕭美琴昨天到台東池上參訪，在天堂路著名景點合影留念。圖／取自林建宏臉書
副總統蕭美琴參訪獲得今年甫獲得第3屆金牌農村獎肯定的萬安社區。圖／取自林建宏臉書
副總統蕭美琴參訪獲得今年甫獲得第3屆金牌農村獎肯定的萬安社區。圖／取自林建宏臉書
池上即將舉辦秋收藝術季，副總統蕭美琴到台東池上參訪，遊客在藝術季舞台偶遇副總統十分驚喜。圖／取自林建宏臉書
池上即將舉辦秋收藝術季，副總統蕭美琴到台東池上參訪，遊客在藝術季舞台偶遇副總統十分驚喜。圖／取自林建宏臉書
蕭美琴副總統品嘗池上米製作的珍珠奶茶，強力推薦說好吃。圖／取自賴坤成臉書
蕭美琴副總統品嘗池上米製作的珍珠奶茶，強力推薦說好吃。圖／取自賴坤成臉書

珍珠奶茶 行程 裝置藝術

延伸閱讀

企業共組「孩子隊」，把凱道變身「兒童未來市」！蕭美琴、蔣萬安也來作客

加拿大卑詩保守黨勢力大躍進 黨魁羅仕德很挺台

仁寶智慧醫療再報喜 「小金雞」董座獲邀面見蕭副總統

蕭美琴出席玉山ESG永續倡議 「讓台灣成為國際關鍵角色」

相關新聞

震後日本各界暖捐2500萬日圓 花蓮市將善款分送震災戶

0403地震後，花蓮市公所陸續接獲日本個人、社團、政府單位善款超過2500萬日圓，折合台幣約540萬元，近日發放給市內1...

基隆大武崙沙灘分區管理 19次溺水均成功救援

基隆市大武崙沙灘去年發生溺斃事件，基市府強化安全措施採分區管理，穿著救生衣者可越過警戒線，統計今年6月至10月共19次溺...

宜蘭縣議會官網遭駭入詐騙投資連結 經查是「木馬程式」大搞亂

宜蘭縣議會今天召開定期大會，但昨天下午有民眾透過google搜尋宜蘭縣議會時，網頁竟然出現數個股市投資詐騙連結，民眾大罵...

台東運動兒童公園成孩童丟石戰場 管理員傷腦筋

台東縣戶外兒童運動公園去年啟用，吸引不少家長帶著孩子遊憩使用，不過，鬆填式鋪面的礫石，成為孩子們的戰場，讓管理單位及家長...

主廚到花蓮黎明義煮 強震天災後星級美食溫暖人心

花蓮黎明機構47年來照顧身心障礙者，以自然照顧的理念，成立喜樂園、向陽園、方舟畜牧場等。行政主廚陳春生看到黎明的愛心，號...

花蓮23歲獵人遭誤射身亡 議員籲縣府別讓悲劇一再發生

花蓮縣近年多次發生民眾上山打獵卻被獵槍誤擊死傷的意外，本月中旬卓溪鄉又發生23歲青年被誤認為山豬射死，縣議員今天呼籲縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。