蕭美琴密訪池上欣賞金黃稻浪 約定「明年秋收一定會來」

台東池上進入秋收季節，滿山遍野黃澄澄稻浪隨風搖曳，10月26日至27將舉辦秋收藝術季。在池上鄉長林建宏邀約下，副總統蕭美琴昨天下午低調走訪池上，親臨秋收會場欣賞無敵美景，也前往金牌社區萬安社區及欣賞漂鳥197的裝置藝術，品嘗米珍珠奶茶，當眾約定「明年秋收藝術季一定會來池上」。

蕭美琴昨天下午到台東池上，行程未公開，直至晚間鄉長林建宏在臉書分享照片才曝光，藍天白雲下，遍地金黃色稻浪十分耀眼，張張照片都有動人美景。

林建宏表示，蕭副總統在選舉時期也有來池上，但沒有去過萬安社區及天堂路，原本邀她參加今年池上秋收藝術節，以及2024年慢城年會in池上活動，她卻礙於行程滿檔無法蒞臨，所以昨天下午提早來訪，眾人走訪萬安社區、欣賞漂鳥197裝置藝術，最後轉往秋收會場親臨感受無敵美景，欣賞風景也關心農民今年的水稻收穫情形，她跟大家約定，明年一定會在來池上參加秋收藝術節。