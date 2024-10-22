五月天11月花蓮開唱 台鐵增班開放訂票

五月天等歌手下月初在花蓮玉里、市區公益開唱，台鐵11月1至3日加開10班次自強號及區間快疏運，今凌晨零時起開放訂票。花蓮觀光元氣未復甦，許多店家營運陷困境，為搶演唱會商機，30多個店家於10月底、11月中在新城、瑞穗辦市集。

「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會共14組歌手開唱，包含五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人等，11月1日從高雄流行音樂中心海風廣場出發，2日唱到花蓮玉里鎮玉里國小永昌分校運動場，3日壓軸在花蓮市東大門，4場演唱會皆免費入場。

台鐵表示，配合花蓮、高雄公益演唱會活動，11月1至3日將加開列車，更延長行駛方式加強疏運旅客。

11月1日加開樹林往花蓮5470次區間快車；11月1至3日加開花蓮至新左營間5322次、5307次新自強號；11月2日加開花蓮至台東間5242次、5249次自強號，花蓮至玉里間5462次、5463次區間快車；11月3日加開花蓮往台北5257次自強號。

活動期間共加開10班次，11月2日新左營往台東305次新自強號，延長行駛至玉里站。

加開列車車票自今日凌晨零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商以及電話語音訂票，詳情可以至台鐵官方網站（https://www.railway.gov.tw）及台鐵e訂通App查詢。