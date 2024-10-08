颱風造成台東多處道路泥濘 民進黨集資協助清除

颱風山陀兒侵襲，台東目前尚有多處道路、村落泥濘，民進黨台東縣黨部今天邀集黨公職集資，僱請洗街車清洗道路。

民進黨台東縣黨部主委張鈺晨今天告訴中央社記者，颱風山陀兒雖然已消逝多日，但台東縣境內受到暴雨侵襲造成多處土石坍方及土石流，位於卑南鄉及台東市交界的千歲橋就因土石流及大水多次封路，天氣雖好轉，但道路仍泥濘不堪，往返知本溫泉上班民眾稍有不慎就會摔車。

張鈺晨說，民進黨縣黨部及黨公職民意代表昨天接受民眾陳情後，由她及台東市民代表蔡政家前往現場了解，台東公有灑水車數量有限，問題若無法即時處理可能會再造成意外，因此由縣黨部邀集黨公職民意代表一起集資，尋求民間資源，今天安排洗街車前往協助千歲橋周邊道路清洗作業。

民進黨台東縣黨部表示，目前災後太麻里鄉特別嚴重，但是大知本地區還有許多災後泥濘的情況，造成民眾的交通安全疑慮，所以這次特別由黨部募資洗街車來協助災區道路恢復。

蔡政家則表示，颱風帶來豪大雨及泥流，他要求台東市公所積極處理產業道路及一般道路清淤工作，但道路還是殘留很多泥沙，會造成機車騎士摔滑的情況發生，所以昨天向民進黨台東縣黨部提案，得到黨部及公職的支持，集資補助承租灑水車來協助災區道路清洗作業，讓騎士騎乘過程安全性提高，儘速恢復道路整潔，避免意外再次發生。