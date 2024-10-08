全國坡地金育獎常勝軍 宜蘭榮獲縣市第2名

宜蘭縣政府蟬聯農業部「坡地金育獎」縣市組第2名，獲頒110萬元獎金，宜蘭更是從民國97年起年年榮獲該獎項的常勝軍；縣府水利資源處水土保持科長陳俊宏拿下「個人傑出貢獻獎」，全國只有3人獲此殊榮，非六都縣市唯有他獲獎，非常不容易。

縣長林姿妙今天在縣務會議表揚水資處優秀表現，同時也由處長李岳儒把日前領回的獎座獻給縣府。農業部為強化山坡地管理績效，每年率領山坡地保育利用管理績效考核小組委員前往各縣市考核後頒發「坡地金育獎」。

縣府表示，這次在管理作為執行成果提出12項創新作為，其中「精進數位治理，提升水保便民服務-宜蘭縣政府便民e網路線上申辦MyData服務平台」及「專案盤檢山坡地範圍旅宿業，讓遊客住的安心」獲委員肯定，各項指標名列前茅，再度獲獎。

另外，水利資源處水土保持科長陳俊宏獲坡地金育獎「個人傑出貢獻獎」，非六都縣市中唯一獲獎者。現年49歲的陳俊宏民國100年分發到縣政府，106年擔任水保科長，積極創新，他發現許多原住民不清楚山坡地開發要申請，導致違規開墾挨罰，他全國首創泰雅族語的水保繪本「我違規了嗎？」並把胖卡車改造成行動水保車開入社區宣導，減少山坡地違規使用行為。

他為了以縮短民眾申請簡易水保審查時間，督導平均審查天數6天，全國效率最高；主導宜蘭縣治山防災及野溪清疏等工程，自107年至112年底經農業部核定計畫30件，爭取建設經費約2億5000萬元。