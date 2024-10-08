聽新聞
0:00 / 0:00
蘭嶼擱淺巴貝多籍貨輪 縣府：今抽低硫燃料油40噸
山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。環保局表示，配合海洋保育署資材調度任務及海洋水質監測採樣。
環保局長郭建成指出，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定船體破損點並非殘油儲放位置，航港局已會同海保署督促船東及保險公司完成餘油抽除作業，今天持續抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸；另海事工程應變團隊能完成貨輪周邊3道攔油索鋪設。
10月1日山陀兒颱風侵襲造成巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側，船體中段處遭大浪拍打破損，幸經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置。同時避免重演23年前擱淺墾丁的阿瑪迪斯貨輪油汙事件發生，海洋委員會與縣府、鄉公所啟動海洋汙染應變作為。
環保局表示，巴貝多籍貨輪船上儲放低硫燃料油229噸、柴油25噸及潤滑油70.5噸，共計324.5噸，若未妥善抽除將造成嚴重海洋生態危害，4日已將攔油索、吸油棉索、聚丙烯附油球、防護衣及高壓清洗機等油汙染應變資材運往蘭嶼龍門港待命備用，目前將優先抽除貨輪船上殘油，待殘油抽除後再進行貨品及船體的移除作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言