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蘭嶼擱淺巴貝多籍貨輪 縣府：今抽低硫燃料油40噸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。圖／台東縣政府提供
山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。圖／台東縣政府提供

山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。環保局表示，配合海洋保育署資材調度任務及海洋水質監測採樣。

環保局長郭建成指出，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定船體破損點並非殘油儲放位置，航港局已會同海保署督促船東及保險公司完成餘油抽除作業，今天持續抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸；另海事工程應變團隊能完成貨輪周邊3道攔油索鋪設。

10月1日山陀兒颱風侵襲造成巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側，船體中段處遭大浪拍打破損，幸經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置。同時避免重演23年前擱淺墾丁的阿瑪迪斯貨輪油汙事件發生，海洋委員會與縣府、鄉公所啟動海洋汙染應變作為。

環保局表示，巴貝多籍貨輪船上儲放低硫燃料油229噸、柴油25噸及潤滑油70.5噸，共計324.5噸，若未妥善抽除將造成嚴重海洋生態危害，4日已將攔油索、吸油棉索、聚丙烯附油球、防護衣及高壓清洗機等油汙染應變資材運往蘭嶼龍門港待命備用，目前將優先抽除貨輪船上殘油，待殘油抽除後再進行貨品及船體的移除作業。

山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。圖／台東縣政府提供
山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。圖／台東縣政府提供

位置 山陀兒颱風 蘭嶼

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