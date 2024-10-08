蘭嶼擱淺巴貝多籍貨輪 縣府：今抽低硫燃料油40噸

山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變作為，今天完成攔油索鋪設及持續抽油，共抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸。環保局表示，配合海洋保育署資材調度任務及海洋水質監測採樣。

環保局長郭建成指出，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定船體破損點並非殘油儲放位置，航港局已會同海保署督促船東及保險公司完成餘油抽除作業，今天持續抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油5噸；另海事工程應變團隊能完成貨輪周邊3道攔油索鋪設。

10月1日山陀兒颱風侵襲造成巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側，船體中段處遭大浪拍打破損，幸經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置。同時避免重演23年前擱淺墾丁的阿瑪迪斯貨輪油汙事件發生，海洋委員會與縣府、鄉公所啟動海洋汙染應變作為。