基隆重陽禮品夾帶反罷免文宣？市府否認、國民黨提告了

基隆市長罷免案投票倒數，今天有網友在某臉書社群貼文，指控市政府在發放重陽節禮品時夾帶反罷免文宣，並貼出圖片。基隆市政府嚴詞否認，指誤導視聽。國民黨基隆市黨部已向警方提告違反選罷法。

今天有網友在某臉書社群貼文，指控市政府在發放重陽節禮品時夾帶反罷免文宣，並貼出「不同意罷免的文宣」圖片。

基隆市政府聲明，市府一貫秉持行政中立，重陽敬老禮品並無夾帶任何罷免或反罷免相關文宣，籲有心人士勿捕風捉影，誤導視聽，基隆市政府將派員前往警局要求立案調查，以免損及政府機關之威信。

國民黨基隆市黨部也指出，針對網傳市政府將重陽禮品及反罷免宣傳單一同發放一事，國民黨基隆市黨部嚴正聲明並無此事，國民黨已由主委吳國勝及黨部人員前往派出所報案，期警察機關可盡快調查清楚，還給市民真相。

國民黨基隆市黨部呼籲，外界勿在罷免投票前任意散播不實訊息，意圖使人不當選、政治操作之心可見，實屬可惡。