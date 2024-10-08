快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆重陽禮品夾帶反罷免文宣？市府否認、國民黨提告了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部已由主委吳國勝及黨部人員前往派出所報案，提告違反選罷法。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部已由主委吳國勝及黨部人員前往派出所報案，提告違反選罷法。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長罷免案投票倒數，今天有網友在某臉書社群貼文，指控市政府在發放重陽節禮品時夾帶反罷免文宣，並貼出圖片。基隆市政府嚴詞否認，指誤導視聽。國民黨基隆市黨部已向警方提告違反選罷法。

今天有網友在某臉書社群貼文，指控市政府在發放重陽節禮品時夾帶反罷免文宣，並貼出「不同意罷免的文宣」圖片。

基隆市政府聲明，市府一貫秉持行政中立，重陽敬老禮品並無夾帶任何罷免或反罷免相關文宣，籲有心人士勿捕風捉影，誤導視聽，基隆市政府將派員前往警局要求立案調查，以免損及政府機關之威信。

國民黨基隆市黨部也指出，針對網傳市政府將重陽禮品及反罷免宣傳單一同發放一事，國民黨基隆市黨部嚴正聲明並無此事，國民黨已由主委吳國勝及黨部人員前往派出所報案，期警察機關可盡快調查清楚，還給市民真相。

國民黨基隆市黨部呼籲，外界勿在罷免投票前任意散播不實訊息，意圖使人不當選、政治操作之心可見，實屬可惡。

國民黨 罷免

延伸閱讀

國民黨固樑總動員 站路口、家戶送文宣催不同意票

轟林右昌五大弊案現形 國民黨籲10月13日投票還謝國樑公道

重陽吃胡瓜感謝祖父母 豐原區胡瓜食農教育體驗活動

批罷樑和民進黨一搭一唱 謝國樑 : 仿罷韓累摩天輪仇視值

相關新聞

花蓮雙疫苗開打 縣府喊出「左流右新」 接種加碼送禮券

今年流感、新冠JN.1疫苗10月1日開打，中央配發9萬劑公費疫苗給花蓮，縣府再買1500劑給公私立高中職以下教職員工接種...

花蓮振興券10/12起發放 領取攻略揭曉

為了鼓勵民眾消費、刺激經濟發展，花蓮振興券即將登場！ 花蓮縣政府為提振地方經濟，將於10月12日起發放每人3,000元振興券，。此次發放對象涵蓋所有符合資格的花蓮縣民，民眾可於縣內進行消費，並享受系

全國坡地金育獎常勝軍 宜蘭榮獲縣市第2名

宜蘭縣政府蟬聯農業部「坡地金育獎」縣市組第2名，獲頒110萬元獎金，宜蘭更是從民國97年起年年榮獲該獎項的常勝軍；縣府水...

蘭嶼擱淺巴貝多籍貨輪 縣府：今抽低硫燃料油40噸

山陀兒颱風擱淺於蘭嶼龍門港東南側的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，海洋委員會與台東縣政府、蘭嶼鄉公所啟動海洋汙染應變...

基隆重陽禮品夾帶反罷免文宣？市府否認、國民黨提告了

基隆市長罷免案投票倒數，今天有網友在某臉書社群貼文，指控市政府在發放重陽節禮品時夾帶反罷免文宣，並貼出圖片。基隆市政府嚴...

國民黨固樑總動員 站路口、家戶送文宣催不同意票

國民黨基隆市黨部、市議員、志工等，今天起展開固樑總動員，分成上午及傍晚兩個時段，在各重要路口、七區站路口，要催出不同意票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。