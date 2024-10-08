國民黨固樑總動員 站路口、家戶送文宣催不同意票
國民黨基隆市黨部、市議員、志工等，今天起展開固樑總動員，分成上午及傍晚兩個時段，在各重要路口、七區站路口，要催出不同意票；另有婦女志工到家戶發文宣，要把家戶的票也催出來。
國民黨基隆市黨部今天上午6點多，動員黨部人員、志工，每組8個人，到中正路基隆港務公司前喜豬橋頭、暖江橋頭、基隆火車站等地站路口，向通勤民眾舉牌宣導民眾投不同意票。
國民黨基隆市黨部吳國勝表示，國民黨固樑今起「拂曉出擊」，一早向民眾宣導反罷免，請市民13日出來投不同意票；到投票前每天上午、傍晚各一場，七區黨部總動員，會有議員、黨部人員及志工等，直到投票前一天，最後一天晚上則有選前之夜大造勢。
吳國勝說，這幾天罷樑團體和民進黨攻擊市長水患救災，很多是不不實謠言，市民都看在眼裡，目前最後階段主要策略，就是透過站路口、家戶催票催出不同意票，以衝高投不同意票數。
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