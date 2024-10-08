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影／宜蘭國際綠色影展周六開幕必看首映 28部好片播映49場次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／翻攝
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／翻攝

為期36天的宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映；周六晚上在蘭城新月老樹廣場開幕片，安排3分鐘的《北極熊小姐改變世界》動畫短片及12分鐘《海礦浩劫》紀錄長片，值得欣賞。

邁入第14屆宜蘭國際綠色影展從10月12日至11月16日，放映包含國際視野影片10部、在地觀點影片11部及小綠芽影片7部共28部影片，台灣首映片是《海礦浩劫》、《狗狗科學家的垃圾歷險》、《北極熊小姐改變世界》及《Z世代的氣候挑戰》。

宜蘭國際綠色影展在台灣生態環境以及紀錄片界向來有舉足輕重地位，也成為創作者及觀眾嚮往的特色影展活動。今年國際影片聚焦於淨零及公正轉型議題，在地觀點影片挑選與台灣或宜蘭環境生態有關紀錄片《種土》、《家正遙遠》、《除蛙記》、《消失的紫斑蝶》、《山椒魚來了》、《龜山島來的人》。

小綠芽則有國際動畫及實境短片特別適合小朋友欣賞，例如台灣首映片3分鐘《北極熊小姐改變世界》與12分鐘《狗狗科學家的垃圾歷險》都屬於小綠芽，另有《海洋日記》、《登山總動員》等。

開幕片周六晚上6點在新月老樹廣場，由《北極熊小姐改變世界》引出影展主題「淨零及公正轉型」，接著播放紀錄片《海礦浩劫》，這部片曾於2023美國日舞影展播放，由知名紀錄片導演Matthieu Rytz拍攝、水行俠演員傑森·摩莫亞 (Jason Momoa)配音，帶領民眾了解深海採礦對海洋生態影響。

縣長林姿妙表示，宜蘭以環保立縣，本屆影展將從對環境省思，提升聚焦至公正轉型與氣候行動，除了藉由影片探討因氣候變遷及產業轉型可能面臨困境，更期待大家從改變自身做起，愛護美好家園。

「定點播映」在新月豪華影城、頭城鎮圖書館、冬山1946文化基地舉辦10天、31場次，「移動電影院」到員山、三星、南澳、大同等地，與在地學校或社群合辦播映，還會安排2場工作坊、1場論壇、1場淨零市集與10映後活動。

縣環保局說，開幕片前200名到場贈送爆米花及伍豪米，每場前30名入場獲贈爆米花，閉幕片與戶外特映場加碼；至於集點活動，看完1場集1點，依點數多寡可兌換不同禮品。

所有影片免費但須事先線上登記預約，現場只開放少量名額可排隊入場。 放映場次資訊在宜蘭國際綠色影展臉書粉絲頁https://www.facebook.com/yilan.giff/ 公布及登記預約。

總策展人吳銘崧導演說明宜蘭國際綠色影展的影片內容。圖／環保局提供
總策展人吳銘崧導演說明宜蘭國際綠色影展的影片內容。圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／攝影
周六晚上6點在蘭城新月老樹廣場，播放台灣首映的短片《北極熊小姐改變世界》與《海礦浩劫》紀錄片。圖／環保局提供
周六晚上6點在蘭城新月老樹廣場，播放台灣首映的短片《北極熊小姐改變世界》與《海礦浩劫》紀錄片。圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展本周六開幕，前200名入場欣賞開幕片的民眾，可獲贈「伍豪米」及爆米花。 圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展本周六開幕，前200名入場欣賞開幕片的民眾，可獲贈「伍豪米」及爆米花。 圖／環保局提供
宜蘭國際綠色影展10月12日周六登場，今年共有28部與環境生態有關的優質好片，其中更有4部是台灣首映，所有影片都免費，另有10場映後講座及論壇，值得欣賞。記者戴永華／翻攝
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宜蘭國際綠色影展本周六開幕，前200名入場欣賞開幕片民眾可獲贈「伍豪米」及爆米花。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展本周六開幕，前200名入場欣賞開幕片民眾可獲贈「伍豪米」及爆米花。記者戴永華／攝影

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