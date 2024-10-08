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花蓮市爭取2100萬元改善5座公園 預計年底開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥至大本運動公園勘查，確保工程沒問題。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥至大本運動公園勘查，確保工程沒問題。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所為完善親子公園建設，去年獲行政院核定2100萬元經費，共改善市區5座公園，包括增設圍欄、造型遊具等。目前總工程施工進度接近完工，待通過安全檢驗後，預計年底對外開放。家長都非常期待開放後，能帶小孩到安全又有趣的公園遊玩。

市公所繼110年度串珠計畫，已完成「花蓮市佐倉都會公園營造」及建置貓頭鷹公園，去年延續計畫，爭取「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，5月先修繕撒固兒國福養生休閒園區、進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園，再改善大本運動公園及中山公園環境與設施。

市長魏嘉彥日前至大本運動公園勘查，公園新設一座飛碟造型組合遊具，並舖設無縫緩衝地墊，開放後預計將成為孩子們最喜愛的遊戲設施；同時照顧到長輩的休閒需求，新增3座體健設施，讓大本運動公園成為各年齡層民眾都能放鬆休憩的場所。

其餘公園改善工項，包含撒固兒國福園區改善人行步道及綠美化工程，進豐園區公園的滑索沙坑區鋪面改善、新設沙坑圍欄，避免動物進入；長頸鹿公園新設沙坑圍欄，中山公園更新地墊等。目前工程進度已達7成，待完成兒童遊戲場的安全檢驗後，預計12月開放。

魏嘉彥表示，花蓮市各處特色公園的人氣很旺，有許多來自吉安鄉、新城鄉甚至外縣市的小朋友，都來到市區公園遊玩，為了讓所有孩子玩得安心、家長放心，市公所持續優化改善各座公園設施，並積極尋覓場地，打造更多休閒好去處。

花蓮市大本運動公園新設一座飛碟造型組合遊具，並舖設無縫緩衝地墊。圖／花蓮市公所提供
花蓮市大本運動公園新設一座飛碟造型組合遊具，並舖設無縫緩衝地墊。圖／花蓮市公所提供

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