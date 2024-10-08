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颱風天消防員買便當被公審犯眾怒 謝國樑：不捨被攻擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
兩名消防員在3日外出買便當，被民眾發文質疑。圖取自匿名公社
兩名消防員在3日外出買便當，被民眾發文質疑。圖取自匿名公社

10月3日基隆正在刮颱風，當地災情慘重，有網友卻在臉書發文，指某基隆分隊消防員不到中午12點就在買便當，一次買了15個，要大家評理。但此文一出，馬上引來眾怒與炎上。市長謝國樑今天特別到仁愛分隊慰問，不捨被攻擊。買便當的小隊長說，有時便當剛到就臨時要出去救災，有時洗澡洗到一半也要出去救火。

10月3日基隆正在刮颱風，當地災情慘重，有網友卻在臉書發文，指某基隆分隊消防員不到中午12點就在買便當，一次買了15個，要大家評理。但此文一出，馬上引來眾怒與炎上：消防人員也是人「不用吃飯嗎」要PO文者多一點同理心。

謝國樑說，今天特別到消防局仁愛分隊慰問消防同仁，這次山陀兒颱風基隆降雨量幾乎是百年來最大紀錄，破了基隆氣象站設站78年來最高紀錄，各地都有強降雨和很多災情，感謝消防局消防人員、義消在緊急救災部分盡心盡力，雖有土石流、淹水的災情，但沒有任何人員傷亡，這是真的很了不起的。

謝國樑表示，但有仁愛分隊同仁買便當過程中，被某些刻意人士攻擊，他覺得這很偏頗、很不公平，他那天看到覺得相當不捨，今天一定要來仁愛分隊加油打氣，希望不要洩氣，繼續努力，為基隆市做好更多救災、防災的工作。

仁愛分隊小隊長詹能傑說，當天上午風雨比較小，不知下一秒風雨會不會增大，他身為分隊的幹部趕快帶同仁去買便當，先把肚子顧飽，下午才有力氣去救災，後來中午基隆長庚醫院就有火警，接下來下午就到處淹水、崩塌去救災。

詹能傑表示，吃飯其實算小事，有時便當剛到就臨時要出去救災，有時洗澡洗到一半也要出勤，消防人員就是以救災救護的工作，也感謝貼文者，不要去批評，因為他的貼文讓消防人員的工作更被重視。

謝國樑表示，仁愛分隊同仁買便當過程中，被某些刻意人士攻擊，他覺得這很偏頗、很不公平，今天到仁愛分隊加油打氣。記者游明煌／翻攝
謝國樑表示，仁愛分隊同仁買便當過程中，被某些刻意人士攻擊，他覺得這很偏頗、很不公平，今天到仁愛分隊加油打氣。記者游明煌／翻攝

便當 基隆 消防人員

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